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01.03.2021 14:00
Рубрика: Власть

Путину доложили о работе над вакцинами от COVID-19 следующего поколения

Текст: Кира Латухина
О разработке вакцин, которые будут развивать длительный клеточный иммунитет от коронавируса, президенту сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Нужно быть во всеоружии, если изменчивость вируса не позволит использовать антительные вакцины, пояснила она.
Фото: Евгений Козырев/РИА Новости Фото: Евгений Козырев/РИА Новости
Фото: Евгений Козырев/РИА Новости

Вероника Скворцова рассказала о подготовке новой технологической платформы для создания вакцин против COVID следующего поколения. "Мы разрабатываем вакцину, которая отличается тем, что воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и прежде всего вызывает развитие не гуморального иммунитета, то есть через активацию антител, а развитие клеточного иммунитета", - пояснила она. Преимущество такого иммунитета - длительность. Если антительный иммунитет держится месяцами, то клеточный - годами, и в экспериментальных работах доказано его сохранение до 13-17 лет, сказала Скворцова. Уже получена первая рецептура препарата, клинические исследования начнутся во второй половине года.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Это направление абсолютно в тренде международных интересов, заявила глава ФМБА. "Заседание Всемирной организации здравоохранения по вакцинам подтвердило тренд к созданию уже сейчас вакцин следующего поколения на тот случай, если изменчивость вируса не позволит использовать антительные вакцины. Поэтому мы надеемся, что будем во всеоружии", - заключила Скворцова.

"Если все пойдет нормально, это вторая половина года, да?" - уточнил Владимир Путин. "С июля", - ответила глава ФМБА. А на вопрос, сколько длятся клинические исследования, сообщила, что первая и вторая фаза будут объединены, потому что это разрешается сейчас протоколом испытания вакцин. "Если проводить с большим количеством пациентов, тогда это будет несколько месяцев - так, как это было и для "Вектора", и для "Спутника"", - сказала она.

Власть Работа власти Госуправление Общество Здоровье Президент Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Вакцинация от коронавируса

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