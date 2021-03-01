С марта заработает реестр обязательных требований к бизнесу

В реестре будут собраны требования к бизнесу, сроки их действия, виды экономической деятельности компаний, которые обязаны соблюдать эти требования, документы, которые необходимы для подтверждения соответствия требованиям, меры ответственности за несоблюдение правил. Среди функциональных возможностей системы - автоматическое распознавание в текстах НПА обязательных требований и проверка их на дублирование с помощью современных технологий анализа данных и машинного обучения.

"Минцифры России как оператор системы обеспечивает ее бесперебойное функционирование в соответствии с техническими, качественными, функциональными и эксплуатационными требованиями к реестру. Сведения, содержащиеся в реестре, будут размещаться на специализированном публичном портале, функционирование которого также обеспечит Минцифры России до 1 июля 2021 года. Все эти инструменты призваны помочь бизнесу соблюдать обязательные требования", - сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

Сведения в систему будут вносить сами ведомства, которые занимаются госконтролем, а также предоставлением лицензий, разрешений, аккредитаций и т.д. Первыми сведения в реестр внесут Роструд, Роспотребнадзор, Росаккредитация, МЧС и Минстрой.