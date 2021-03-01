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01.03.2021 17:51
Рубрика: Экономика

С марта заработает реестр обязательных требований к бизнесу

Текст: Ирина Алпатова
Минцифры с 1 марта должен ввести в опытную эксплуатацию портал, где будут собраны и систематизированы все правила, которые должен соблюдать бизнес. Такой реестр запускается в рамках большой реформы контрольно-надзорной деятельности (в 2020 г. был принят федеральный закон "Об обязательных требованиях в РФ").
Фото: digital.gov.ru Фото: digital.gov.ru
Фото: digital.gov.ru

В реестре будут собраны требования к бизнесу, сроки их действия, виды экономической деятельности компаний, которые обязаны соблюдать эти требования, документы, которые необходимы для подтверждения соответствия требованиям, меры ответственности за несоблюдение правил. Среди функциональных возможностей системы - автоматическое распознавание в текстах НПА обязательных требований и проверка их на дублирование с помощью современных технологий анализа данных и машинного обучения.

Фото: istock
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"Минцифры России как оператор системы обеспечивает ее бесперебойное функционирование в соответствии с техническими, качественными, функциональными и эксплуатационными требованиями к реестру. Сведения, содержащиеся в реестре, будут размещаться на специализированном публичном портале, функционирование которого также обеспечит Минцифры России до 1 июля 2021 года. Все эти инструменты призваны помочь бизнесу соблюдать обязательные требования", - сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

Сведения в систему будут вносить сами ведомства, которые занимаются госконтролем, а также предоставлением лицензий, разрешений, аккредитаций и т.д. Первыми сведения в реестр внесут Роструд, Роспотребнадзор, Росаккредитация, МЧС и Минстрой.

Экономика Бизнес Правительство Минцифры Господдержка малого бизнеса

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