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02.03.2021 17:03
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ рассказал, когда начнутся продажи обновленного Lada Largus

Текст: Валерий Карташов

Серийное производство рестайлингового Lada Largus стартовало 4 февраля текущего года.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
У Lada возник дефицит пятидверных Niva Legend

Сегодня в пресс-релизе АвтоВАЗа, который был посвящен реализации Lada за февраль, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Оливье Морне официально сообщил, когда начнутся продажи обновлённого семейства Lada Largus.

"После успешного запуска Niva Travel в прошлом месяце, уже в марте стартуют продажи нового Lada Largus, который не только внешне преобразился, но и стал более комфортным внутри", - заявил Оливье Морне.

На АвтоВАЗе отмечают, что Lada Largus пользуется стабильным спросом. Модель является единственным в своём классе автомобилем с семью местами и третьим рядом сидений.

Накануне сообщалось, что АвтоВАЗ полностью перешёл на выпуск Lada Largus FL.

По предварительным данным, старт продаж обновлённого универсала запланирован на 5 марта. Дата подтверждается и сроком проведения акции Lada - с 19 февраля по 4 марта для первых покупателей новинки предусмотрены подарки.

В "базе" фургон Largus стоит от 685 900 рублей, стандартный пассажирский вариант - от 690 900 рублей, "вседорожная" версия - от 865 900 рублей.

В рамках фейслифта Lada Largus получил свежий внешний вид и оригинальный салон. По технике - появился модернизированный тяговитый 8-клапанник ВАЗ-11182 мощностью 90 л. с.

#Lada