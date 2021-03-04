Глава Минэкономразвития утвердил план оценки требований к бизнесу

Минэкономразвития включило в первый план оценки требований к бизнесу блоки регулирования, по которым возникает много замечаний и предложений, - по специальной оценке условий труда, обращению с отходами, плате за негативное воздействие на окружающую среду, а также установлению санитарно-защитных зон.

Критерии оценки - обязательные требования должны быть исполнимыми, затраты бизнеса на их исполнение - соразмерными рискам, на предотвращение которых они направлены. Иначе говоря, цели, заявленные при введении регулирования, должны оправдывать средства.

План проведения оценки применения обязательных требований на 2021 год (есть в распоряжении "РГ") утвердил министр экономического развития Максим Решетников. Он разработан с учетом позиций бизнес-сообщества и обратной связи от предпринимателей, подчеркивают в министерстве. Минтруд, Минприроды и Роспотребнадзор должны до 1 июня представить публичные доклады о достижении целей регулирования в названных сферах, их рассмотрят Минэкономразвития и Минюст. Нормативные-правовые акты, которые не пройдут оценку, должны быть изменены. Детальная процедура закреплена постановлением правительства в конце прошлого года. По сути, это продолжение логики "регуляторной гильотины" благодаря которой к началу 2021 года отменен огромный массив наиболее устаревших требований к бизнесу, в том числе еще советских времен, и принято новое регулирование.

Запуск нового механизма оценки является с этого года одной из ключевых задач регуляторной политики, подчеркивают в Минэкономразвития. Это инновационный институт, позволяющий оценить достижение целей, заявленных при введении регулирования, и принять необходимые корректировки с учетом фактических результатов, отмечает директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития Александр Литвак.

"Включение в план наиболее критикуемых бизнес-сообществом сфер регулирования свидетельствует о нацеленности новой системы оценки обязательных требований на практический результат", - отметил статс-секретарь - вице-президент РСПП Александр Варварин. По его словам, Минэкономразвития предстоит оказать другим ведомствам серьезную методическую поддержку в применении нового института, и РСПП готов участвовать в этой работе. В "ОПОРе России" также рассчитывают на диалог с регуляторами по ревизии избыточных и трудновыполнимых требований.

План проведения оценки развивает принципы, заложенные в основу реформы контрольно-надзорной деятельности. "Важно дальнейшее внедрение риск-ориентированного подхода, что означает, с одной стороны, снижение избыточных требований, с другой - неукоснительное исполнение действительно важных норм и правил", - говорит руководитель экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.