Профессор Елена Багдасарова: Никогда не надо откладывать визит к проктологу

Недавно доктор медицинских наук, профессор Елена Багдасарова получила не совсем обычный подарок. Коллеги преподнесли ей вазочку для цветов в виде… прошу прощения, человеческой "мадам сижу". И стоит это произведение искусства в ее рабочем кабинете. "Почему не унесли домой?" Елена Анатольевна отвечает: "Не принято выставлять напоказ подобное".

Да, не принято. Не принято и говорить о том, чем всю трудовую жизнь занимается моя собеседница. А куда человеку податься, когда проблемы "мягкого места" превращают его жизнь в сплошную муку? Умудряемся терпеть до края. Не обращаемся к врачу потому, что об этой стороне интимной жизни говорить не принято. А лечить успешно можно? С ответа на этот вопрос и началась наша беседа с руководителем отделения колопроктологии московской больницы имени Юдина Еленой Багдасаровой.

Елена Багдасарова: Заболеваний прямой кишки много. Начиная от таких распространенных, как геморрой, и заканчивая сложнейшими опухолевыми процессами. И нередко нам трудно избавить от них человека именно потому, что, даже заподозрив неладное, человек не торопится к специалисту. Вот такая странность! С телеэкранов не сходят передачи о самых интимных взаимоотношениях известных и неизвестных людей. Фигуранты таких передач, ничуть не смущаясь, оглашают нюансы половой жизни с партнерами, проводят бесконечные ДНК. И это воспринимается как норма.

Я в своей профессии 35 лет и потому знаю, что как и в прежние времена, так и сейчас тот же страдалец геморроя не спешит в мой кабинет. Между тем в наше время такие заболевания успешно лечатся, люди избавляются от мук, порой от боли даже при обычной ходьбе. Результаты нас не всегда радуют, потому что, как и в любой области охраны здоровья, высока важность первоначального диагноза. А как раз со своевременной диагностикой проблемы. Эти проблемы зависят не от нас, специалистов, не от наличия современных технологий, а от нашего менталитета. Об анализах говорить вслух не принято. Тем более если они не в норме. Люди терпеливы, а когда терпение заканчивается, бывает поздно гарантировать излечение.

В ковидную пору у вас пациентов прибавилось? Спрашиваю об этом не случайно. Появляется информация о том, что и сам ковид активно заявляет о себе в той же картине "большого анализа". Это так или нет?

Елена Багдасарова: Действительно так. Ковидная пандемия заметно повлияла на состояние обсуждаемых органов. Мы все чаще сталкиваемся с обострениями язвенного колита, больше стало случаев геморроя. Тому есть объяснение. Ковидные вирусы нередко ведут к двум крайностям работы кишечника: запорам и поносам. То и другое чревато самыми неприятными последствиями, лечить которые непросто.

Но лечите?

Елена Багдасарова: Лечим. Для этого есть и препараты, и проверенные методики. Но все при одном и том же непременном условии: человек не должен отмахиваться от запора и поноса. Не должен надеяться, что "эти пустяки" пройдут сами по себе. Не пустяки! Не пройдут! Поверьте специалисту. Вот сегодня я приехала к вам после трех проведенных операций. Две из них по поводу геморроя. Одному пациенту 65 лет, а молоденькой пациентке недавно исполнилось 24 года. Он тучный, весом более 100 килограммов. Это опасный вес для кишечника, это явная предрасположенность к тому же геморрою. Девушка тоненькая, спортивная, но неизвестно почему давно страдающая запорами.

Удаляли геморроидальные узлы?

Елена Багдасарова: У вас несколько устаревшее понимание наших хирургических вмешательств. Дело в том, что именно в нашей больнице уже три года применяется новейшая методика избавления от этой болезни. Простое иссечение узлов нередко не обходится без последствий, и весьма неприятных. А вот применяемая нами методика - она называется "операция ЛОНГО" - с помощью специальной аппаратуры мы изолируем геморроидальные узлы от кровотока. И они сами исчезают. После такой операции пациент буквально на другой день может быть выписан из стационара и приступить к обычной жизни.

Наш кишечник в наших руках! Фото: Natali_Mis / iStock

И все-таки… Почему у оперированной вами девушки возник старческий недуг?

Елена Багдасарова: Почему старческий? Геморроем страдают даже дети. И не только те, которых закармливают бабушки и дедушки, родители. У которых лишний вес, у которых могут быть запоры от обилия тех же сладостей, от бесконечного сидения у тех же гаджетов… Родителей прежде всего интересует, поел ли ребенок, не голоден ли он. А вот был ли у него каждый день "стул", не мучают ли его запоры? Между тем, как и многие болезни, те же геморрои могут быть родом из детства.

Вы опять о геморроях. Это же не самое распространенное заболевание прямой кишки.

Елена Багдасарова: Как раз самое. Более того, под личиной геморроя нередко скрываются тяжелейшие, в том числе и злокачественные процессы в прямой кишке. Напомню, рак прямой кишки уступает у женщин лишь раку молочной железы. У мужчин рак прямой кишки на третьем месте после рака легкого и рака предстательной железы.

При больнице, где работаете, - один из лучших родильных домов Москвы. Некоторые поступающие в него будущие мамы обращаются к вам по поводу сигналов из прямой кишки?

Елена Багдасарова: К сожалению, не некоторые. Большинство. Беременность усложняет состояние прямой кишки. Ведь изменяется приток крови к органам малого таза. К тому же нарушается процесс пищеварения, со всеми вытекающими последствиями. Радикальное лечение - удаление узлов, иссечение свищей, трещин - требует особой деликатности с нашей стороны. Мы же в таких случаях отвечаем за две жизни - матери и будущего ребенка. Как правило, помочь удается, если все сделать вовремя. Потому лучше всего, когда женщина планирует беременность, пройти консультацию проктолога, чтобы предупредить сбои. Но если их избежать не удалось, то тем более надо, не откладывая, получить специализированную проктологическую помощь.

Даже заподозрив неладное, человек не торопится к специалисту. Стыдится, боится и терпит. А когда терпение заканчивается, бывает поздно гарантировать излечение

Вот если совсем честно, вы не чувствуете себя несколько на заднем плане в оказании помощи: к кардиологу торопятся, к неврологу хотят попасть, к офтальмологу, к лору , а к вам - проктологу?..

Елена Багдасарова: Мы явно не из любимых. Но, мне кажется, очень нужных специалистов. Я убеждена, что настоящая диспансеризация просто не может быть без посещения пациентом проктолога. Но, к сожалению, так сложилось, что проктологи не всегда есть в первичном звене. Я много лет преподаю в Первом Московском медицинском университете и знаю, что среди выпускников мало желающих посвятить свою жизнь проктологии. Конечно, хорошо оперированный нос - это, как говорится, эффект на лице. Чего никак не скажешь о хорошо прооперированной прямой кишке. Никого не хочу ущемлять, но все же скажу: прямая кишка для нас с вами, поверьте, важнее красоты носа.

Да, наверное, мы, проктологи, несколько виноваты перед пациентами. Не все владеем даже азами профессиональной беседы с пациентом. Этому надо учить и в наше время высоких технологий. Искусственный интеллект тут не в помощь. Понимаю, для многих пациентов становится даже проблемой, извините, необходимость снять штаны на приеме у врача. А без этого никакое лечение невозможно.

Хотите, чтобы мы потеряли стыд?

Елена Багдасарова: Хочу, чтобы пациент нам доверял. И понимаю, что я, проктолог, просто обязана - это одна из важных сторон моей профессии - вызвать доверие пациента.

Исповедальня?

Елена Багдасарова: Если угодно, именно так.

А что должно подтолкнуть человека на обращение к вам? Какие симптомы должны насторожить?

Елена Багдасарова: Прежде всего боль и выделение крови. Если такое возникло, поверьте опыту, не надо откладывать и заниматься самолечением. Скорее к специалисту.

А если воспользоваться противогеморроидальными свечами, которые без рецепта продаются в аптеке, и попользоваться ими. Иногда боль исчезает.

Елена Багдасарова: Не обольщайтесь! Это лишь затишье, а болезнь затаилась, и ее надо лечить.

К сожалению, пока сложно говорить о доступности проктологической помощи. Особенно в первичном звене.

Елена Багдасарова: К сожалению, о повсеместности речи нет. В нашей больнице такая помощь круглосуточна. Но по большому счету она должна быть таковой повсеместно. Очень надеемся, что нацпроект "Здравоохранение" поспособствует решению этой деликатной проблемы.

Советы доктора

Избегать запоров. Для этого необходимо каждый день пить обычную воду: в разном возрасте - разное количество. Желательно первую порцию воды выпить натощак. Порция обычной воды желательна и при очередном приеме пищи.

Не переедать. Не питаться один раз в день. Сложившееся правило: завтрак, обед и ужин - не устарело. Когда советуют ужин отдать врагу - это не совсем правильно. Порой на голодный желудок человек не может заснуть. Другое дело, что на ужин не рекомендуется жареное, соленое, острое, жирное.

Обязательно следить за весом. Выражение "чем больше талия, тем короче жизнь" не устаревает.

Нежелательно пользоваться сухой туалетной бумагой. Лучше подмываться теплой водой с мылом. Если такой возможности нет, пусть туалетная бумага будет влажной. "Мягкое место" требует бережного, нежного ухода.

Не становиться жертвой модных трусиков-стрингов. Желательно, чтобы нижняя одежда - трусики, брюки, трико - была из натуральных тканей и не натирала.

Избегать при занятиях фитнесом чрезмерных и вредных нагрузок не только для сердечно-сосудистой системы, но и для желудка, прямой кишки.

Избегайте "нестандартного" секса: проктологи часто видят, как он калечит.