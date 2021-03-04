Россельхознадзор ограничил ввоз мяса птицы из Европы

Из-за птичьего гриппа Россельхознадзор с 4 марта 2021 года ввел временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из нескольких европейских стран.

Так, ограничения коснулись продукции из итальянской области Фриули-Венеция-Джулия, шведской территории лёна Эстергётланд. А с 3 марта также ограничен импорт птицеводческих товаров из края Высочина, края Пардубицкого и края Пльзенского Чехии.

"Из этих стран и административных территорий временно запрещен ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). Кроме того, ограничен транзит по территории России живой птицы", - пояснили в Россельхознадзоре.

В ведомстве напомнили, что в Евросоюзе с августа прошлого года складывается напряженная ситуация по высокопатогенному гриппу птиц. И эта ситуация сейчас только ухудшается. С 1 января по 18 февраля года в странах ЕС было зафиксировано более 430 вспышек этого заболевания у сельскохозяйственной и свыше 150 у дикой птицы.

Занести болезнь на территорию России можно с зараженной птицеводческой продукцией, инкубационных яиц или живой птицы. Что может нанести огромный вред отечественным предприятиям. Этим и объясняются запреты Россельхознадзора на ввоз такой продукции.

Однако в ведомстве подчеркивают: поставки инкубационных яиц из-за рубежа в Россию продолжаются - они были перераспределены на другие страны. Вместо Европы инкубационное яйцо в Россию везут из Турции и отдельных регионов Германии, где вспышек птичьего гриппа не наблюдается. Из Турции импорт яиц увеличился в пять раз, из Германии - вдвое. Также импортируется яйцо из свободных от гриппа птиц территорий Чехии, Франции, Венгрии и Словакии.

"Это позволяет нивелировать дефицит генетического материала, ввозимого ранее из других стран ЕС", - считают в Россельхознадзоре.

По данным ведомства, в 2019 году в Россию было импортировано около 774 млн штук инкубационного яйца и суточных цыплят. В 2020 году из-за птичьего гриппа и ограничений на ввоз в Россию произошло снижение на 2,5% до 755 млн штук. А за январь-февраль 2021 года объем поставок составил 116,6 млн штук. Это немного превышает объем за аналогичный период 2020 года (114 млн штук).

Напомним, последние месяцы цены на мясо птицы и яйца в рознице серьезно выросли. Это произошло как раз из-за вспышек птичьего гриппа, а также роста цен на корма. Это обеспокоило правительство. Первый заместитель председателя Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе провести проверку обоснованности роста цен на эту продукцию. А вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину предоставить предложения по полному импортозамещению инкубационного яйца, доля которого на нашем рынке составляет 20%.