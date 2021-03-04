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04.03.2021 18:52
Рубрика: Экономика

Разрешили не наливать

Верховный суд подтвердил право регионов ограничивать продажу алкоголя
Текст: Владислав Куликов
Региональные власти вправе вводить запреты на продажу алкоголя в определенных торговых точках. Это не является нарушением Закона "О защите конкуренции".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такие разъяснения сделал пленум Верховного суда России в принятом постановлении. Документ посвящен применению антимонопольного законодательства.

Крепкий алкоголь предложили продавать только в спецмагазинах

По большому счету постановление касается не только бизнеса, но и каждого человека. Ведь от того, насколько свободна конкуренция, зависят цены в магазинах. Зато борьба за трезвость, как выяснилось, ограничением конкуренции не является.

Сегодня закон разрешает продажу алкоголя в магазинах по всей стране с 8.00 до 23.00 по местному времени. Но власти регионов могут устанавливать более жесткие ограничения.

Также есть перечень мест, где магазины не вправе выставлять на прилавок спиртное. Нельзя торговать горячительным в школах и вузах, на территории воинских частей, в общественном транспорте и т.п. При этом региональные власти вправе дополнять этот список другими местами, свободными от горячительных градусов.

Еще власти могут объявлять отдельные "сухие" дни: например, запрещать продавать алкоголь 1 сентября или в день последнего звонка. И так далее.

Возможно, формально такие меры и ограничивают конкуренцию, но тут важнее другое.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Как подчеркнул пленум Верховного суда РФ, у регионов есть полномочия ограничивать в тех или иных объемах торговлю алкоголем. А значит, запрет законен.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что подготовленные разъяснения Верховного суда РФ помогут усовершенствовать практику применения антимонопольного законодательства и противодействия картелям.

"Конституция России гарантирует единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности, - отметил он. - Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Цивилизованные правила экономических отношений, не допускающие создания искусственных монополий, создают благоприятные деловые условия и способствуют повышению качества услуг. Бизнес становится ориентированным на потребителя. Поэтому результаты реализации антимонопольного законодательства чувствует на себе каждый гражданин".

В частности, по его словам, проект постановления детально прописывает полномочия органов власти - какие их действия не являются нарушением антимонопольного законодательства, а какие, наоборот, способствуют недобросовестной конкуренции. "Например, не признается нарушением установление властями субъектов остановок междугородных автобусов в отдаленных населенных пунктах, даже если это может нарушать интересы других перевозчиков. В данном случае интересы граждан важнее", - сказал Владимир Груздев.

В свою очередь, адвокат Вячеслав Голенев отметил, что Верховный суд разъяснил, когда требования антимонопольного законодательства могут распространяться на НКО. Также, по его словам, важно, что Верховный суд проработал ряд процессуальных вопросов, в том числе разъяснил, что именно каждая сторона должна доказывать в суде.

Не допускается экономическая деятельность, направленная на недобросовестную конкуренцию

"Это заслуживает одобрения, так как у арбитражных судов на практике возникали вопросы, связанные с тем, какие все же факты подлежат доказыванию в антимонопольных спорах, - говорит адвокат. - Также особо хочу обратить внимание на то, что дано однозначное разъяснение: антимонопольное законодательство основано на Гражданском кодексе РФ и применяется именно в целях недопущения ограничения конкуренции и злоупотребления гражданским правом в целях образования монополии".

Советник юридической фирмы Дмитрий Серегин подчеркнул, что постановление является важным документом, обобщающим сложившуюся практику применения антимонопольного законодательства.

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