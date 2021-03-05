В каком российском городе-миллионнике порция блинов обойдется дешевле

Среди городов-миллионников дешевле всего порция блинов стоит в Екатеринбурге, а дороже всего - в Москве.

Традиционное масленичное лакомство на одного человека в среднем обойдется в 179 рублей. Дороже всего угощение стоит в столице - в 192 рубля, а самый недорогой вариант доступен екатеринбуржцам:здесь за порцию придется отдать 102 рубля. Об этом сообщили "РГ" в сервисе "Яндекс.Еда".

Кстати, уральцы предпочитают сытные начинки сладким. Блины с мясом или рыбой встречаются в заказах на 24 процента чаще, чем со сладкими наполнителями. Больше всего в Екатеринбурге любят блины с ветчиной и с творогом. На третьем месте блины с маслом, при этом, среди всех россиян такой заказ - редкость.

Еще на Урале чаще, чем по России в целом, заказывают блины с лососем или семгой. И не боятся экспериментов: например, могут заказать тайские Роти с шоколадно-ореховой пастой и кукурузными хлопьями, блины с паштетом и абрикосовым конфитюром, с заварным кремом или индейкой и конкассе (соус из шинкованных помидоров).

Как сообщает РИА Новости, в целом по стране самыми популярными начинками являются ветчина и сыр, мясо, курица, грибы, творог. А вот блины только с мясом добавляют только в пять процентов всех заказов. Самая популярная сладкая начинка - сгущенка, ей уступают клубника и банан.

Больше всего ценителей сладкого угощения живет в Казани и Саратове. Классические блины без всего предпочитают в Нижнем Новгороде и Самаре. А в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону любимый наполнитель ветчина и сыр.

Среди необычных заказов - блины "Хачапури" и "Карбонара", лакомства из гречневой муки с соленой карамелью, творожные с зефиром и персиками, с печенью и гречкой.