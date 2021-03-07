У женщин в декрете появился шанс открыть свой бизнес

Новости

Республиканцам запретили использовать имя Трампа для сбора средств 05:26
Инфекционисты дали прогноз по заболеваемости COVID-19 в России 04:33
В США потратят 1 млн долларов на меры безопасности перед судом по делу Флойда 04:15
Врач предупредила о вреде остывшего кофе 04:13
Вильфанд предупредил о почти рекордном количестве осадков в Москве 7 марта 03:29
В России вступил в силу запрет на высадку из транспорта детей без билетов 02:37
Гематолог рассказала о взаимосвязи группы крови и онкологии 01:58
Daily Mail: Елизавета II останется без личного авиапарка 01:20
В США отменили приговоры отсидевшим в тюрьме четверть века трем афроамериканцам 00:45
Полиция Парижа зачистила набережную Сены от отдыхающих 00:31
Кузнецова назвала ключевые векторы деятельности опеки 00:28
Георгиев и Бучневич помогли "Рейнджерс" победить "Нью-Джерси" 00:05
РПЦ: Обращение к христианским ценностям поможет восстановить диалог РФ и Европы 06.03.2021
Хет-трик Левандовского принес "Баварии" волевую победу над "Боруссией" 06.03.2021
"Ростов" и "Сочи" не выявили победителя в матче РПЛ 06.03.2021
При прорыве нефтепровода в Югре пострадал один человек 06.03.2021
На Ставрополье мужчина погиб при обрушении стены санатория 06.03.2021
Путин: Курбатов подавал пример истинного служения культуре 06.03.2021
На Киевском шоссе загорелся бензовоз 06.03.2021
К 8 марта московские теплицы вырастили 5 миллионов тюльпанов 06.03.2021
Медведев станет второй ракеткой мира 15 марта 06.03.2021
Мясников заболел и дал совет россиянам 06.03.2021
Пушилин назвал признаки наступления Киева на Донбасс 06.03.2021
Мадуро с супругой вакцинировались "Спутником V" 06.03.2021
Рублев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Роттердаме 06.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
07.03.2021 05:00
Рубрика: Экономика

У женщин в декрете появился шанс открыть свой бизнес

Текст: Алексей Бондарев (Красноярский край) , Ирина Никитина (Ямало-Ненецкий АО)
Екатерина Дзундза из Красноярска шьет детские платья по собственным дизайн-проектам. Анастасия Гильмутдинова из Надыма обшивает новорожденных. Создать свой бизнес им помог нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

Сертификация товара, выход на экспорт, продажи на маркетплейсах, получение денежных грантов от государства - такие меры поддержки предусмотрены в России для производителей детской одежды.

Мама открывает цех

У Анастасии Гильмутдиновой шестеро детей, растить их помогает свой бизнес. Фото: Из личного архива Анастасии Гильмутдиновой

К 30 годам у Анастасии Гильмутдиновой - шестеро деток и собственный бизнес, пусть небольшой, но приносящий радость.

Три с половиной года назад, сидя в очередном отпуске по уходу за ребенком, Настя, медик по образованию, захотела выучиться рукоделию. Это решение совсем не спонтанное. В то время Надым был оторван от Большой земли. Поэтому красивую и разнообразную одежду для малышей приходилось заказывать издалека. И платить огромные деньги транспортным компаниям, либо создавать самостоятельно.

Сейчас Настя называет себя профи, правда, без соответствующих документов. Она шьет конверты на выписку из роддома, комбинезоны и верхнюю одежду для малышей из разных городов России.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Урале молодые мамы решили совместить воспитание детей с бизнесом

В прошлом году Анастасия приняла участие в окружном конкурсе молодежных проектов "Свое дело" для расширения бизнеса. За десять лет на эту инициативу откликнулось более 500 ямальцев, а выиграли гранты 54 человека

- Заполнила заявку в ноябре и, к своему удивлению, легко прошла все этапы. Но деньги - 969 тысяч рублей - получу, скорее всего, в конце марта. Мои документы на организацию швейного мини-цеха еще на проверке, - рассказала Гильмутдинова.

Швея потратит их на оборудование, расходные материалы, фурнитуру, доставку и организацию нескольких рабочих мест, то есть на все то, что указано в бизнес-плане.

Декрет бизнесу не помеха

Екатерина Дзундза шьет детские платья по собственным дизайн-проектам. Фото: Агентство развития МСП Красноярского края

Красноярская предпринимательница Екатерина Дзундза сертифицировала платья, которые шьет по собственным дизайн-проектам.

Лабораторные исследования проводил Красноярский Центр стандартизации, метрологии и испытаний. Его услуги были полностью оплачены благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". Девушка получила сразу два документа, подтверждающие соответствие ее продукции российским стандартам безопасности и качества.

"Я сейчас нахожусь в декрете, потому сумма на оплату сертификации - 96 тысяч - для меня была практически неподъемной, - рассказала предпринимательница "РГ". - Так что, помощь нацпроекта оказалась как нельзя кстати. Узнала я о нем практически случайно. Знакомые были в курсе, что я много шью, подсказали, что есть такая возможность. Все вопросы были улажены быстро, бумажной волокитой заниматься особо не пришлось. С того момента, как написала заявления и до того, как центр выдал документы, прошло месяца три".

Сейчас Екатерина будет смотреть, как пойдут первые продажи. В будущем рассчитывает расширять производство, линейку продукции. "И не исключено, что снова прибегну к помощи государства", - говорит молодая мама.

В регионах Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СФО Красноярский край УрФО ЯНАО Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Россияне смогут внести дополнительные сведения в свою трудовую книжку
В России вступил в силу запрет на высадку из транспорта детей без билетов
Песков назвал неправильными заявления про возможное повышение пенсионного возраста
Инфекционисты дали прогноз по заболеваемости COVID-19 в России
Вильфанд предупредил о почти рекордном количестве осадков в Москве 7 марта
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир