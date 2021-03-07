У женщин в декрете появился шанс открыть свой бизнес

Екатерина Дзундза из Красноярска шьет детские платья по собственным дизайн-проектам. Анастасия Гильмутдинова из Надыма обшивает новорожденных. Создать свой бизнес им помог нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

Сертификация товара, выход на экспорт, продажи на маркетплейсах, получение денежных грантов от государства - такие меры поддержки предусмотрены в России для производителей детской одежды.

Мама открывает цех

У Анастасии Гильмутдиновой шестеро детей, растить их помогает свой бизнес. Фото: Из личного архива Анастасии Гильмутдиновой

К 30 годам у Анастасии Гильмутдиновой - шестеро деток и собственный бизнес, пусть небольшой, но приносящий радость.

Три с половиной года назад, сидя в очередном отпуске по уходу за ребенком, Настя, медик по образованию, захотела выучиться рукоделию. Это решение совсем не спонтанное. В то время Надым был оторван от Большой земли. Поэтому красивую и разнообразную одежду для малышей приходилось заказывать издалека. И платить огромные деньги транспортным компаниям, либо создавать самостоятельно.

Сейчас Настя называет себя профи, правда, без соответствующих документов. Она шьет конверты на выписку из роддома, комбинезоны и верхнюю одежду для малышей из разных городов России.

В прошлом году Анастасия приняла участие в окружном конкурсе молодежных проектов "Свое дело" для расширения бизнеса. За десять лет на эту инициативу откликнулось более 500 ямальцев, а выиграли гранты 54 человека

- Заполнила заявку в ноябре и, к своему удивлению, легко прошла все этапы. Но деньги - 969 тысяч рублей - получу, скорее всего, в конце марта. Мои документы на организацию швейного мини-цеха еще на проверке, - рассказала Гильмутдинова.

Швея потратит их на оборудование, расходные материалы, фурнитуру, доставку и организацию нескольких рабочих мест, то есть на все то, что указано в бизнес-плане.

Декрет бизнесу не помеха

Екатерина Дзундза шьет детские платья по собственным дизайн-проектам. Фото: Агентство развития МСП Красноярского края

Красноярская предпринимательница Екатерина Дзундза сертифицировала платья, которые шьет по собственным дизайн-проектам.

Лабораторные исследования проводил Красноярский Центр стандартизации, метрологии и испытаний. Его услуги были полностью оплачены благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". Девушка получила сразу два документа, подтверждающие соответствие ее продукции российским стандартам безопасности и качества.

"Я сейчас нахожусь в декрете, потому сумма на оплату сертификации - 96 тысяч - для меня была практически неподъемной, - рассказала предпринимательница "РГ". - Так что, помощь нацпроекта оказалась как нельзя кстати. Узнала я о нем практически случайно. Знакомые были в курсе, что я много шью, подсказали, что есть такая возможность. Все вопросы были улажены быстро, бумажной волокитой заниматься особо не пришлось. С того момента, как написала заявления и до того, как центр выдал документы, прошло месяца три".

Сейчас Екатерина будет смотреть, как пойдут первые продажи. В будущем рассчитывает расширять производство, линейку продукции. "И не исключено, что снова прибегну к помощи государства", - говорит молодая мама.