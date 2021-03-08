Анастасия Ракова подвела итоги года борьбы с пандемией

Она рассказала: "На сегодняшний день в Москве вакцинировано более 700 тысяч человек с начала кампании, ежедневно вакцинируются примерно от 10 до 15 тысяч в зависимости от дня недели. У нас всегда есть свободные слоты. Мы видим, что временные пункты дают гораздо большую проходимость, чем пункты вакцинации - до 400 тысяч человек приходило в ГУМ ежедневно, и сейчас это не меньше 250-300 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в классическом пункте вакцинации. Моя задача - всем группам людей, несмотря на их особенности, дать удобный канал вакцинации".

Вакцинация от коронавируса в Москве проводится в 100 пунктах на базе городских поликлиник, в точках работы выездных бригад в популярных точках столицы, а также в частных клиниках.

"Весь период ковида мы принимали много нестандартных решительных мероприятий. И самое сложное было принимать эти решения исходя не из того, как ситуация выглядит в тот или иной момент, а исходя из сценариев будущего, какими бы нереалистичными они не казались на тот момент. Это было основное, что мы делали, и насколько мы поменяли наш управленческий подход", - рассказала Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что у Москвы была возможность наблюдать, как развивалась ситуация с распространением коронавируса в Китае и ряде европейских стран. Временной лаг позволил эффективно использовать время и вовремя принять необходимые меры.

"Нас вполне можно сравнивать с Нью-Йорком. Мы справились достаточно лучше и вовремя приняли ограничительные мероприятия, введя локдаун весной. Мы ввели локдаун на 1200 заболевших, Нью-Йорк ввел локдаун на 20 тысячах заболевших в сутки. По большому счету, это уже не имело никакого смысла. Важно не только ввести или не ввести локдаун, важно ввести его вовремя. Ввел рано - бессмысленно, потому что открываешься и снова получаешь экспоненциальную волну роста заболеваемости, закрылся поздно - бессмысленно, экономика страдает, а все минусы, коллапс системы здравоохранения, ты получаешь в полном объеме. Нью-Йорк получил избыточную смертность за весенний период, которая в целом по году в два раза превышает смертность московскую", - отметила заммэра.

По ее словам, очень многие европейские страны выбрали тактику, при которой они не отменяли локдаун, и поэтому любая их попытка снизить ограничительные меры автоматически ведет за собой взрывной рост заболеваемости. В Москве же режим самоизоляции вводился только весной. Во время осеннего роста заболеваемости действовали ограничительные меры, которые позволяли Москве жить полноценной жизнью несмотря на то, что количество заболевших в три раза превысило весенние показатели.

Не вводить режим самоизоляции осенью позволил целый ряд факторов, включая созданный коечный фонд, отработанные технологии по выявлению и лечению коронавируса, а также популяционный иммунитет. К примеру, созданные резервные госпитали позволили оказывать плановую медицинскую помощь в полном объеме. При этом осенью уровень свободного коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом не опускался ниже 25-30%.

Как сообщила виц-мэр, во время пандемии плановая госпитализация в Москве не осуществлялась только один месяц - с середины апреля до середины мая. Оказание экстренной медицинской помощи не приостанавливалось. По тем заболеваниям, которые являются жизнеугрожающими, оказание плановой медпомощи не только не останавливалось, но даже выросло по сравнению с прошлым годом. Так, несмотря на пандемию, общий объем онкологической помощи за прошлый год вырос на 10%.

"Мы сознательно все время старались обеспечить баланс между ситуацией, при которой здравоохранение не сможет выдерживать нагрузку и может уйти в коллапс, и экономикой, доходами населения. Надо понимать, что любое закрытие экономики, любое закрытие сектора городского хозяйства ударяет в первую очередь по людям, которые там работают. И вот этого разумного баланса мы всегда пытались придерживаться", - отметила Анастасия Ракова.

По словам заммэра, рынок труда очень сильно пострадал.

"До пандемии мы имели самый динамичный рынок труда. Регистрируемая безработица у нас вообще стремилась практически к нулю и была 0,4%. Понятно, что в условиях пандемии пострадали те отрасли, в которых задействовано большое количество людей, работающих на рынке - это сфера услуг. Безработица в середине-конце октября составляла уже 3%. Сейчас она снова спускается и составляет уже 0,8-0,9%. Это гораздо ниже, но все равно существенно для рынка. Первое время у нас было не очень много вакансий, рынок очень сузился, сейчас он вырос в 2,5 раза. Сейчас на рынке у нас около 300 тысяч вакансий. Рынок постепенно восстанавливается", - отметила Анастасия Ракова.

Сегодня в Москве для лечения пациентов с коронавирусом из 9 тысяч коек свободно более трех тысяч. Пациентов с коронавирусом наряду с еще несколькими стационарами принимают резервные госпитали, мощности которых используются менее, чем на половину. Вице-мэр отметила, что резервные госпитали продолжат работу до конца 2021 года даже в том случае, если в столице не останется ни одного пациента с коронавирусом.