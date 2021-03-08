Более 700 тысяч человек вакцинировали от коронавируса в Москве

Более 700 тысяч человек в Москве сделали прививку против коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в городе каждый день вакцинируют от 10 до 15 тысяч человек. Любой может выбрать удобный для себя пункт, расположенный в городской поликлинике, частной клинике или общественном месте.

К слову, во временные пункты вакцинации, заметила Анастасия Ракова, приходит вдвое больше людей, чем в поликлиники. Например, в ГУМе обычно прививаются до 400 человек в день.