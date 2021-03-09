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09.03.2021 00:00
Рубрика: Экономика

Банки начинают выдачу кредитов на восстановление бизнеса под 3% годовых

Текст: Игорь Зубков
С 9 марта начинается заключение кредитных договоров по новой госпрограмме поддержки бизнеса ФОТ 3.0.
Фото: Антон Тушин/ТАСС Фото: Антон Тушин/ТАСС
Фото: Антон Тушин/ТАСС

Процентная ставка по кредиту составляет 3% при условии, что в период действия кредитного договора заемщик сохранит численность своих сотрудников на уровне 90%.

Фото: iStock
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Размер кредита рассчитывается как произведение МРОТ (12,8 тыс. руб.), численности работников (указанной в информационном сервисе ФНС на дату размещения в нем сведений от банка о поступившей от заемщика заявке) и расчетного периода, составляющего 12 месяцев. Максимальная сумма не может превышает 500 млн рублей.

Заемщиками по новой программе могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, одновременно соответствующие следующим критериям:

1) получившие ранее кредиты по программе ФОТ 2.0, в рамках которой они должны до 1 марта сохранять численность работников;

2) работающие в наименее восстановившихся отраслях экономики, к которым правительство отнесло, в частности, гостиничный бизнес, туризм, общепит, кинотеатры, музеи, зоопарки, фитнес-центры, компании по организации конференций и выставок (полный список ОКВЭД: 55, 56, 59.14, 79, 82.3, 86.90.4, 90, 91.02, 91.04.1, 93, 96.04).

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Кредит можно оформить до 1 июля на срок до 12 месяцев. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заемщику не нужно ничего выплачивать, в течение последующих шести месяцев выплаты производятся равными долями ежемесячно. Поручителем выступит государство в лице ВЭБ.РФ, что обеспечивает заинтересованность банков в выдаче кредитов максимально широкому кругу заемщиков.

Новая программа должна помочь "мягкому" выходу бизнеса из программы ФОТ 2.0, предотвратив сокращения сотрудников после окончания периода наблюдения. "По нашей оценке, программой ФОТ 3.0 сможет воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, в которых работает 1,5 млн сотрудников", - говорил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

На финансирование программы ФОТ 3.0 правительство направит около 7,7 млрд рублей, эти деньги пойдут на возмещение банкам разницы между льготной и рыночной ставками, а также на погашение задолженности заемщиков за первые шесть месяцев. В частности, государство будет ежемесячно выплачивать банкам 6% от фактически сформированной задолженности.

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По предшествующей программе ФОТ 2.0 заключено свыше 220 тысяч кредитных соглашений на 400 млрд рублей. Кредиты вместе с процентами будут списаны за счет бюджета при условии, что к 1 марта заемщики сохранят 90% числа работников (при сохранении от 80 до 90% штата бюджет покроет половину долга). У тех заемщиков, которые не соблюдают норматив по занятым, должен начаться период погашения кредитов, но по оценке Минэкономразвития, 98% предпринимателей, взявших льготные кредиты, сохранили занятость. Это помогло защитить свыше 5 млн рабочих мест.

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