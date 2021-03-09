Мясников оценил необходимость делать прививку переболевшим COVID-19

Тем, кто уже переболел ковидом, можно не ставить вакцину, но только в том случае, если не произошло серьезных мутаций коронавируса, считает главный врач 71 городской больницы Москвы Александр Мясников.

Но если человек перенес коронавирус без симптомов, то вакцинация никакого вреда не принесёт. В то же время доктор отмечает, что с коронавирусом все нестабильно и не предсказуемо. "Мы знаем, что всё новые мутации вытесняют предыдущие. И главный вопрос: антитела от перенесённогоковида, вызванного одной разновидностью вируса, защищают от другой? Вакцина точно защищает, а вот антитела после перенесённой болезни? Насколько силён перекрёстный иммунитет?" - задается в своем Телеграм-канале вопросами Мясников.

Врач приводит данные Novovax о проведении второй фазы клинических испытаний вакцины в Южной Африке, где мутация В.1.351 стала доминирующей. Исследование показало, что люди уже переболевшие и с антителами заражаются мутировавшим вирусом ровно с той же частотой, что и не переболевшие. "При этом вакцина, разработанная против предыдущих вариантов вируса, защищает от новой мутации достаточно надежно", - добавляет Мясников. Он считает, что если в какой-то области или стране новые мутации становятся доминирующими, то меры защиты вероятно могут стать нужны и уже переболевшим. А это значит, что вакцинироваться нужно. "И, конечно, дополнительные меры: интерферон-гамма в каплях в нос- он обеспечивает универсальную противовирусную защиту в той или иной степени, закаливание, контроль над хроническими болезнями, соблюдение дистанции. Последнее вообще должно стать постоянной привычкой", - добавляет врач.