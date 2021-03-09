СМИ: В России заморозят цены на мясо птицы

Оптовые цены на тушку бройлера договорились заморозить крупные производители мяса.

Фиксированные цены будут действовать три недели, пишет "Коммерсант". О заморозке цен на мясо птицы договорились члены Национального союза птицеводов и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). При этом договоренность носит неформальный характер и не закреплена документально.

Заморозка цен касается только оптовых цен.

По данным Росстата, с начала года и до конца февраля мясо птицы росло в цене - оно подорожало на 2,44% . А за год - с февраля 2020 года - на 12,96%. О необходимости сдерживания цен на мясо птицы и яйца шла речь на совещании у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева. Тогда производители согласились два месяца не направлять сетям предложения об увеличении цен на тушку бройлера.

По данным Национального союза птицеводов, производство мяса птицы в январе сократилось на 6,4% в годовом выражении из-за удорожания ресурсов, зависимых от импорта, вспышек птичьего гриппа и рядя других причин. В феврале может сложиться аналогичная динамика. Сократить производство могут предприятия, обеспечивающие около 20% российского рынка мяса птицы.

Производители уже готовы сократить продажу своей продукции на переработку. Ведь главное сохранить объемы поставок. Если это удастся, а производители перестанут повышать оптовые цены, стоимость куриного мяса на полках тоже стабилизируется.