В Минпромторге рассказали, насколько повысятся цены на продукты

Дефицита продуктов россиянам опасаться точно не стоит. Цены повышаться будут, но рост в среднем будет в пределах инфляции. Такое мнение высказал статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия 24".

"По прогнозам Минсельхоза, насколько я знаю, у нас опять хорошие планы на урожай этого года. Я уверен, что никакого дефицита по продуктам питания не будет, соответственно, все цены будут находиться в пределах той инфляции, которую заявляет министерство экономического развития", - пояснил замминистра.

По его мнению, отдельные продукты могут дорожать быстрее инфляции, и тому есть объективные причины. Так же, как есть предпосылки для менее активного роста цен, ниже инфляции, на другие товары. "Мы будем объективно рассматривать предпосылки для такого роста цен, и мы так сейчас и делаем. Инфляция же берется в среднем по большой группе товаров, и я думаю, что мы в те прогнозные значения, которые есть, уложимся", - считает Виктор Евтухов.

Ранее Минсельхоз сообщал, что посевные площади под урожай 2021 года планируется увеличить почти на 600 тыс. га. По разным оценкам, в этом году урожай зерна может составить от 127 до 131 млн тонн (в прошлом году - более 133 млн тонн). В феврале 2021 года потребительские цены выросли на 0,8%, но продовольствие дорожало быстрее - на 1,22% за месяц. При этом с начала года продовольственные товары выросли в цене на 2,24%, а к февралю прошлого года - на 7,72%, следует из данных Росстата.