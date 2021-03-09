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09.03.2021 22:48
Рубрика: Общество

Всего один укол

В России готовы производить китайскую вакцину против COVID-19
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8400)
В России подана заявка на регистрацию вакцины от коронавируса, разработанной китайской компанией CanSinoBiologics и российским "Петроваксом", сообщил "Интерфаксу" посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. В Китае этой вакциной прошлым летом уже привили военных. После регистрации в России вакцину планируют производить и в нашей стране.
Фото: Абзал Калиев/РИА Новости Фото: Абзал Калиев/РИА Новости
Фото: Абзал Калиев/РИА Новости

"Процесс регистрации продолжается, - подтвердил "РГ" глава "Петровакс Фарм" Михаил Цыферов. - В декабре мы представили в минздрав данные по предварительным результатам третьей фазы клинических исследований. Китайские партнеры в январе дополнили досье информацией о промежуточных результатах глобальных международных испытаний, в которых участвуют 43 тысячи добровольцев. Это, кстати, одна из вакцин, испытанных на самом большом пуле участников. Началась регистрация и в других странах, где планируется продажа вакцины, которую мы будем производить на нашей площадке в Подмосковье. Переговоры мы ведем примерно с 15 странами".

Фото: AFP/NHAC NGUYEN
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В Китае регистрацию для экстренного применения на ограниченной когорте препарат прошел еще летом прошлого года - им вакцинировали китайскую армию, а сейчас вакцину разрешили применять для всего населения. Ее также разрешили в Мексике и Пакистане.

Это векторная вакцина - в ее основе один из штаммов аденовируса человека. При этом в отличие от двухкомпонентного "Спутника V" и других вакцин, требующих двух инъекций, китайская разработка Ad5-nCoV (ее будущее торговое наименование - "Ковиденция") вводится только один раз. При этом, как следует из результатов испытаний (опубликованных, кстати, в том же авторитетном The Lancet), эффективность ее такая же, как у двухдозных вакцин - антитела образовались у 92,5 процента добровольцев.

Для выпуска "Ковиденции" компания "Петровакс" расширила собственное производство в Московской области и уже в первом полугодии 2021 года планирует запустить новую производственную линию, максимальные мощности которой позволят при необходимости выпускать до 10 млн доз вакцины в месяц.

Вакцина "Ковиденция" вводится один раз и показывает высокую эффективность

Между тем продолжается процесс регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС, 4 марта представители ЕМА (европейского регулятора) сообщили о начале экспертизы. Но позже пришли комментарии о "сложностях в коммуникациях". Прогнозировать сроки одобрения препарата в Европе в ЕМА пока не берутся.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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