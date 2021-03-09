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09.03.2021 00:05
Рубрика: Общество

В ВОЗ заявили о поддержке электронной сертификации вакцинации от COVID-19

Текст: Константин Волков

Глава департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О'Брайен заявила 8 марта на брифинге в Женеве о полной поддержке идеи электронной сертификации вакцинации от коронавируса.

Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
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По ее словам, электронная сертификация обладает рядом преимуществ. В частности, в сертификате может быть указано, каким именно препаратом была проведена вакцинация против коронавируса, а кроме того, подобные документы, считает О'Брайен, помогут специалистам оценить безопасность и эффективность лекарств. При этом она отметила, что сертификация должна обеспечивать сохранность личной информации, а также - не должна использоваться для ограничения возможности людей путешествовать.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуация Майкл Райан также отметил, что "на данный момент не рекомендуется вводить сертификат вакцинации для путешественников". Причина этого в том, что в мире недостаточно вакцин для всего населения, считает он.

"Если мы будем говорить, что вакцинированные люди могут что-то делать, а не получившие вакцину - не могут, то несправедливость в мире только усугубится".

Между тем, авиаперевозчик Singapore Airlines уже начал второй этап испытаний IATA Travel Pass - проекта так называемых "ковид-паспортов". С 15 по 28 марта эта система будет тестироваться на рейсах Сингапур-Лондон. Пассажиры, имеющие смартфоны на iOS, смогут скачать специальное приложение и загрузить в него личные данные, включая результаты ПЦР-теста на коронавирус. Также разработчики приложения уже заявили, что к IATA Travel Pass можно будет привязать сертификат о вакцинации.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса

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