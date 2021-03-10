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10.03.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Где предпочитают закупаться россияне

Текст: Татьяна Дмитракова Ирина Жандарова
Форматы торговли, предоставляющие товары со скидками, выходят на пик популярности. Покупатели проводят в них 2-3 часа, в то время как шоппингу в обычном торговом центре готовы посвятить только 1-1,5 часа, свидетельствуют данные консалтинговой компании "Knight Frank".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Трафик аутлетов ежемесячно растет на 20%, отмечают в Fashion Consulting Group (FCG). В то время как посещаемость ТЦ по результатам 2020 года сократилась на 30%. За последние два года количество аутлетов в стране увеличилось почти в два раза за счет ввода новых объектов: "Новая Рига Outlet Village" и The Outlet Moscow в Москве, Fashion House Outlet и 2 очередь Outlet Village Pulkovo в Санкт-Петербурге.

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"Аутлетов в России все еще очень мало в сравнении с другими странами. В Америке их насчитывается более 200, в Европе - около 150, в России - всего 8. В результате обеспеченность россиян аутлетами находится на самом низком в Европе уровне - 1,3 кв. метра на тысячу человек. В европейских странах этот показатель равен 9,2 кв. метрам, а в США - 90 кв. метрам", - говорит Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank.

Переход покупателей в скидочные центры объясняется растущим желанием россиян экономить. Покупатели серьезно "урезали" бюджет на обновление гардероба. "Люди готовы тратить на одежду, обувь и аксессуары 4,5-5,5% от располагаемого дохода, тщательно планируя эти расходы. В то время как до 2014 года эта цифра была вдвое больше", - рассказывает Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор FCG.

При этом растет заинтересованность покупателей в приобретении товаров со скидками. Класть в корзину максимальное количество таких товаров старается почти каждый пятый россиянин (17%). Большинство (86%) замечают товары со скидками, и 64% считают покупку по специальной цене реальной возможностью сэкономить, говорят данные исследования СберМаркет и ResearchMe.

Фото: iStock
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Арендаторы стремятся занять место в скидочных центрах. Количество свободных площадей не превышает 5% во всех аутлетах, функционирующих более двух лет. Это создает благоприятные условия для развития таких центров. Если до 2020 года аутлеты и торговые центры имели одинаковый срок окупаемости - 8-10 лет, то сегодня у аутлетов он сокращается и стремится к 5-7 годам, а у ТЦ увеличивается и рискует вырасти до 10 лет.

Введенные в 2019-2020 годах и планируемые к вводу объекты в Москве специализируются на продаже товаров высокого ценового сегмента. Он оказался самым стрессоустойчивым, потеряв в продажах 10-15%. Основной удар по сокращению продаж пришелся на средний ценовой сегмент. Но в нем сложнее оценить размер потерь. Одни компании недосчитались 15%, а другие до 50% объема. Эконом потерял от 10% до 30%.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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Российские аутлеты все еще сильно отличаются от европейских по ассортименту. Он представлен стоками марок. Доставка специальных аутлет-моделей из-за рубежа пока не выгодна из-за высокого курса валют и малого количества аутлетов. Такой ассортимент реализует в России всего несколько брендов: Nike Factory outlet, Adidas discount, Terranova, TH. Только с ростом количества полноформатных аутлетов в стране наладятся поставки таких моделей на наш рынок.

Отсутствие аутлет-ассортимента тормозит развитие скидочных центров в регионах. Пока магазинам небольших городов легче продавать скидочный товар, выделяя ему особую зону в торговом зале.

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