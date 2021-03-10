Тимаков: Дети более подвержены заражению новыми штаммами коронавируса

Дети больше подвержены заражению новыми штаммами коронавируса, которые сегодня распространяются в Европе, по сравнению с "классическим" вариантом вируса. Об этом сообщил инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, вирус мутирует, видоизменяясь таким образом, чтобы обходить различные иммунные барьеры, находить лазейки в иммунитете и захватывать все больше людей. "Это его нормальная эволюция, так было всегда, и так будет. Новые штаммы более контагиозны", - цитирует ТАСС эксперта. При этом Тимаков отметил, что дети, даже чаще заражаясь новыми видами коронавируса, в основном будут болеть в легкой форме или бессимптомно, без тяжелых последствий.

Говоря о вакцинации детей против СOVID-19, врач отметил, что нет необходимости в прививке в возрасте до 10-12 лет, так как инфекция для детей не опасна, в той степени как для взрослых.