Ушедшая из "Бэтвумен" Руби Роуз захотела вернуться

Австралийская актриса, модель, диджей, певица и так далее Руби Роуз (Лангехайм), ушедшая с главной роли после первого сезона супергеройского сериала "Бэтвумен", заявила, что это не конец. И если будет ей предложено - охотно вернется.

Напомним, что деятельность Руби в должности защитницы Готэм-сити с порога сопроводила откровенно странная и абсурдная возня. Сразу после утверждения артистки на роль на Роуз кучно обрушилось ЛГБТ-коммюнити, обвиняя женщину в… излишней раскрученности. Мол, могла б и отказаться от роли и дать дорогу менее известной соратнице.

В итоге Руби и в самом деле ушла из шоу. Сославшись на загруженность и травму. И актрису оперативно заменили по всем нынешним правилам - на черную бисексуалку.

Причем сериал уже продлен на третий сезон. Хотя и не очень ясно, кто его смотрит - с учетом унизительных рейтингов (впрочем, они и при Роуз не особо блистали), которыми сеть тем не менее "довольна".

Сейчас Руби заявляет: она "держит дверь открытой" и готова вернуться в мир комиксов DC и повторить роль Бэтвумен / Кейт Кейн. И даже не прочь сыграть отрицательного персонажа. Да и если в адаптации от Marvel позовут - она тоже только "за". Ведь, передает слова артистки MovieWeb, "играть супергероев - это же мечта".

При этом стоит отметить, что с командой "Бэтвумен" Руби рассталась полюбовно и заменившую ее там Хависию Лесли уходя одобрила и благословила.

Меж тем новый проект с Роуз, боевик "Спецслужба: Сигнал тревоги", выходит уже 12 марта.