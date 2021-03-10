Врач рассказал о влиянии и последствиях коронавируса на зрение

Коронавирус COVID-19 опасен тем, что не только поражает легкие, но и отражается на здоровье других органов человека.

- Коронавирусная инфекция может у некоторых людей вызывать конъюнктивиты, кератиты - то есть воспаление слизистой оболочки глаз и роговицы. Отсюда и та симптоматика, которую наблюдают больные ковидом. Это слезотечение, чувство инородного тела в глазах, покраснения, - сообщил KP.RU доктор медицинских наук Ринат Файзрахманов.

Кроме того, одно из влияний ковида на глаза - это вероятность развития макулярного отека и как следствие - поражение центральной части сетчатки, которая непосредственно отвечает за остроту зрения.

- Это поддается лечению, но терапия идет очень сложная, тяжелая и требует постоянного наблюдения офтальмолога, потому что все сосудистые поражения глаз - это хроническая патология. Тромб из сосуда глаза удалить очень трудно, практически невозможно, - говорит врач.