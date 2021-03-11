Минсельхоз предложил зафиксировать цены на удобрения

Для штатного проведения министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев считает возможным зафиксировать стоимость основных минеральных удобрений как минимум на ближайшие два-три месяца. Такое предложение он высказал на заседании правительства 11 марта.

Рассчитывать справедливую цену на минудобрения министр предлагает по формуле: средний уровень цен 2019 года плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год.

Поводом для заморозки послужил рост цен на минудобрения. По итогам прошлого года Росстат зафиксировал увеличение цен производителей по ряду позиций от 11 до 41%. С начала этого года средняя цена отдельных видов удобрений для аграриев выросла еще на 10-20%, сказал Патрушев.

Для повышения прозрачности ценообразования, оперативности и достоверности мониторинга, а также системной защиты внутреннего рынка также предлагается включить минудобрения в перечень товаров, по которым на биржу предоставляются информация по договорам, заключенным вне организованных торгов, что позволит сформировать на бирже достоверный внебиржевой индекс.

"В целом дефицита минудобрений не прогнозируется. По предварительным расчетам объем приобретения в этом году будет на 0,5 млн тонн больше уровня 2020 года и составит 4,5 млн тонн", - сообщил министр.

Значительная доля из них - переходящие остатки 2020 года. Закупить еще предстоит 1,4 млн тонн для проведения весенних полевых работ.

"Рассчитываем, что нам удастся договориться с производителями по ценам. И в 2021 году показатель внесения достигнет 55 кг на 1 га пашни, плюс 5 кг к прошлому году", - добавил Дмитрий Патрушев.