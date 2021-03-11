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11.03.2021 15:48
Рубрика: Происшествия

Экс-глава Удмуртии попросил освободить его от наказания из-за болезни

Текст: Яна Шамаева
Фото: Яна Шамаева/РГ Фото: Яна Шамаева/РГ
Фото: Яна Шамаева/РГ

Осужденный за взятку экс-глава Удмуртии Александр Соловьев попросил освободить его от наказания из-за болезни. Об этом сообщили в пресс-службе судейского сообщества республики.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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- В Завьяловский районный суд поступило ходатайство осужденного Соловьева Александра Васильевича об освобождении от наказания в связи с болезнью в соответствии со статьей 81 УК РФ. Соловьев отбывает наказание в виде лишения свободы, находится в медицинском учреждении ФСИН России, - сказали в ведомстве.

Ходатайство Соловьева рассмотрят 18 марта в закрытом судебном заседании. Ранее ряд местных СМИ сообщали, что экс-глава Удмуртии находится в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, Соловьева арестовали 4 апреля 2017 года. Изначально он признавал свою вину, начал сотрудничать со следствием и давать показания против других фигурантов дела. Благодаря этому, а также по состоянию здоровья его отправили под домашний арест, который Соловьев отбывал сначала в московской квартире своей дочери, а затем в своем коттедже в деревне Каменное Завьяловского района. В январе 2020 года во время очередного судебного заседания экс-глава Удмуртии заявил о своей невиновности, хотя тогда же начальник отдела государственных обвинителей Дмитрий Походин раскрыл все эпизоды получения им денег.

14 октября 2020 года Завьяловский районный суд приговорил экс-главу Удмуртии к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 275 миллионов рублей. С учетом 3,5 лет, которые Соловьев провел в СИЗО и под домашним арестом, в тюрьме он должен пробыть 6,5 лет.

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