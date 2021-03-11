Роскачество: Маски не защищают от вирусов на 100%

Ни одна маска в совокупности не дает 100% защиты от вирусов, утверждают эксперты Роскачества, которые совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) исследовали основные типы масок, продающиеся в магазинах и аптеках.

Были исследованы лицевые (одноразовые и многоразовые) маски и средства индивидуальной защиты (респираторы FFP2) 14 торговых марок, 9 из которых произведены в России, 5 - в Китае.

Удалось выяснить, что все маски соответствуют обязательным требованиям безопасности и не содержат формальдегида, ацетона, метанола и других химических веществ. Они не оказывают раздражающее действие на кожные покровы. При выборе маски лучше не ориентироваться на материал, из которого она сделана. Эффективность в большей степени зависит от сборки, расположения слоев и плотности ткани.

Однако тканевые маски показали низкую эффективность фильтрации. Поэтому ни одна из них не рекомендована к использованию.

Испытание с 7 микроорганизмами, включая стафилококк (Staphylococcus aureus 906), который по своей форме и образу действия напоминает аэрозольные капли, через которые распространяется COVID-19, прошли нетканевые многоразовые маски трех производителей и еще одного производителя, который производит одноразовые трехслойные медицинские маски.

А для того, чтобы разобраться, защищает ли маска от вирусов, которые по размерам меньше бактерий в среднем в 50 раз, специалисты Роскачества использовали раствор полиовируса (вирус полиоэмелита), который по размерам идентичен коронавирусу. Раствор наносили на фрагмент маски и под давлением пропускали сквозь все слои.

Итог эксперимента не утешителен: все маски пропускают вирусы, и ни одна не гарантирует 100% защиты. Лучшие результаты показала одна нетканевая многоразовая маска. Она пропускает до 56,2% вирусов. Худший результат у маски-респиратора KN95 FFP2 с клапаном - его пропускная способность составила 97,11%, то есть это средство индивидуальной защиты задерживает лишь менее 3% вирусов.

В Роскачестве напоминают, что маска, прежде всего, перераспределяет потоки воздуха кашляющего или чихающего человека: капли при ношении маски уходят вбок и вниз, что защищает окружающих.

Подробнее об исследовании масок можно прочесть на сайте Роскачества.