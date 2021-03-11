Уровень оптимизма среди топ-менеджеров достиг максимума с 2012 года

Большинство руководителей международных компаний - 76% - ждут ускорения темпов роста экономики в 2021 году. Об этом говорится в исследовании компании PwC.

При этом в 2019 году оптимизм выражали 22% респондентов, в 2020-м - 42% опрошенных. По данным PwC, показатели нового исследования являются рекордными с 2012 года.

Подавляющее число респондентов, позитивно настроенных в отношении роста мировой экономики, оказалось в Северной Америке и Западной Европе: 86% и 76%.

Если говорить об отраслях, то наибольший оптимизм испытывают руководители технологических и телекоммуникационных компаний - 45% и 43% соответственно. Скептически настроены топ-менеджеры в сфере транспорта и логистики, гостиничного бизнеса и туристских услуг.

Результаты опроса показывают, что США сохраняют лидерство в рейтинге рынков, на которых руководители компаний рассчитывают обеспечить рост своего бизнеса в ближайшие 12 месяцев: этому рынку отдают предпочтение 35% респондентов. При этом в росте китайского рынка уверены 28% опрошенных, на немецкий рынок надеются 17%.

Среди главных рисков для мировой экономики руководители компаний считают пандемию и кризис в сфере здравоохранения, киберугрозы, а также распространение дезинформации.

Всего в опросе приняли участие 5050 руководителей компаний из 100 стран и регионов. Исследование проходило в январе-феврале 2021 года.

Комментарий эксперта

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что ожидания российского бизнеса во многом схожи с мировыми трендами.

"В целом предприниматели позитивно оценивают свои текущие дела и перспективы. Можно сказать, что наша экономика "обречена" на рост. При этом в 2021 году можно говорить лишь о восстановительном росте: прогнозируется, что рост в 2021 году составит 2,8 - 3%, при этом в прошлом мы упали на 3,1%. На базу 2019 года мы сможем вернуться лишь в начале 2022-го", - заявил "Российской газете" Остапкович.

Наибольший оптимизм среди российских предпринимателей демонстрируют представители обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Обе эти отрасли меньше всего пострадали от ограничений в период пандемии, плюс сельское хозяйство - главный бенефициар государственных субсидий, отметил эксперт.

В более худшем положении оказалась добывающая промышленность, которая из-за кризиса столкнулась с падением потребления нефти и газа.

Торговля в уровне оптимизма занимает "среднее" место - эта отрасль зависит от розничного спроса, а доходы населения сократились на 3,5%. Наконец, наименьший оптимизм демонстрируют представители сферы услуг и транспорта, по которым кризис ударил сильнее всего.

"Первое место для регуляторов всех стран сейчас должен занимать не рост ВВП, а доходы населения, занятость, борьба с бедностью и вопросы расслоения населения по уровню доходов. ВВП всех стран обречен на рост после кризиса, намного важнее социальные индикаторы", - уверен Остапкович.