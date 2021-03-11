В ВОЗ спрогнозировали победу над пандемией коронавируса в 2022 году

В ВОЗ считают, что в нынешнем году с пандемией коронавируса еще не будет покончено. Хотя уже звучат предположения, что вирус превратился в сезонную инфекцию и потерял свою поражающую силу.

- Мы полагаем, что 2021 год станет еще одним годом, посвященным глобальной борьбе с этой пандемией, но есть надежда, что этот процесс будет более управляемым, - подчеркнули "Российской газете" в российском представительстве Всемирной организации здравоохранения. - С момента начала пандемии мы все научились более взвешенно реагировать и бороться с передачей инфекции. На данный момент никто не может предсказать ход этой пандемии, но мы смотрим на начало следующего года (2022-го) как на время, к которому подведение итогов всех наших индивидуальных и коллективных действий, вместе с развертыванием вакцинации по всему миру, окупится.

В ВОЗ подчеркнули, что любая пандемия обусловлена поведением людей и степенью передаваемости вируса, поэтому очень важно, чтобы все общество являлось частью усилий по борьбе с COVID-19. "В силах каждого человека продолжать мыть руки, соблюдать этикет при кашле, физическую дистанцию и, где это невозможно, носить маску. Также необходимо продолжать усиленный эпиднадзор за вирусом и вакцинацию всех уязвимых групп", - подчеркнули в ВОЗ Россия. И добавили, что соблюдение всех этих элементов позволит странам рассматривать сценарии адаптации и смягчения жестких мер общественного здравоохранения.