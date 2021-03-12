Платить за покупки в магазинах можно будет пустыми бутылками

Продавать газировку, воду или пиво в пластиковых бутылках за пустую тару из-под напитков предлагает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

Такую идею он высказал в ходе онлайн-конференции "Решить проблему пластикового загрязнения планеты!", приуроченной ко Всемирному дню защиты прав потребителей.

"Мы выступили с инициативой дать возможность потребителям обменивать пустые пластиковые бутылки от напитков на полные с тем же содержимым, - сказал Петр Шелищ. Цена самой бутылки доходит до 10 рублей. То есть для обмена достаточно будет собрать пять-шесть-семь штук".

С этим предложением Союз потребителей обратился к производителям таких продуктов и крупным торговым сетям. По словам Петра Шелища, там заинтересовались и обещали обдумать такую возможность.

"Цепочка должна быть выгодна для всех ее участников, - продолжил Петр Шелищ. - Потребитель сможет сэкономить деньги, торговая сеть - увеличить свой оборот. Производитель тоже нарастит выпуск продукции. Забирать пустые бутылки смогут те же фуры, на которых доставляют в магазины продукцию. Затем их купят переработчики и превратят в гранулы, из которых потом сделают ту же пластиковую упаковку. Такая схема будет выгодна всем".

Если пустыми бутылками можно будет расплатиться за покупки, считает эксперт, удастся одновременно решить две проблемы. С одной стороны, поддержать небогатых потребителей, а с другой - уменьшить объемы пластика, попадающего на свалки и тем самым улучшить экологическую ситуацию.