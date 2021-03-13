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13.03.2021 17:33
Рубрика: Общество

Девочка с "маской Бэтмена" прилетела в Краснодар на новую операцию

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Девочка с "маской Бэтмена" - Луна Феннер - прилетела в Краснодар 13 марта, в субботу, вместе со своей мамой Кэрол для проведения новой операции по удалению родимого пятна (невуса) на лице. Это уже четвертая по счету операция девочки.
Луна и ее мама настроены позитивно и готовы к лечению. Фото: Владимир Аносов/РГ Луна и ее мама настроены позитивно и готовы к лечению. Фото: Владимир Аносов/РГ
Луна и ее мама настроены позитивно и готовы к лечению. Фото: Владимир Аносов/РГ

Приглашение в Россию для продолжения лечения Кэрол и Луна Феннер получили 9 марта и вчера прилетели в Москву. Сегодня в 16:31 самолет с семьей приземлился в аэропорту Краснодар. На месте их встретил представитель краснодарской клиники фотодинамической терапии. Теперь девочке предстоит пройти осмотр и сдать анализы, а уже после этого будет назначена точная дата четвертой операции.

Фото: iStock
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Как ранее уже писала "РГ", первое оперативное вмешательство Луне Феннер сделали в октябре 2019 года. После этого последовало еще три с перерывами в несколько месяцев, поскольку врачи каждый раз ждали заживления кожных покровов. В результате у девочки уже удален невус на лбу и левой щеке.

- Теперь в планах - удалить невус на левой щеке, а также рубцы на коже лба и правой щеки, которые остались от предыдущих операций, - рассказал корреспонденту "РГ" исполнительный директор краснодарской клиники фотодинамической терапии Андрей Алексуткин. - Сейчас девочка чувствует себя хорошо, играет и растет, делает все то, что положено ребенку ее возраста. Недавно ей исполнилось два годика.

По словам Андрея Алексуткина, последний раз операция была проведена Луне Феннер четыре месяца назад, после чего девочка со своей мамой вернулись в США. Планировалось, что они прилетят в Краснодар на очередные процедуры значительно раньше, однако из-за пандемии и закрытия границ между государствами визит пришлось очень долго согласовывать. На это ушло более месяца: приезд гражданки США потребовал получения разрешения сразу от нескольких российских ведомств. В конце концов его дали.

Напомним, что семья Феннер выбрала для лечения российскую клинику в Краснодаре, потому что американские врачи заявили: для излечения Луны может потребоваться до 100 процедур. Семья девочки оказалась к этому не готова. К тому же такое большое количество операций могло представлять опасность для жизни и здоровья Луны, а также они являлись очень дорогостоящими.

В то же время кубанские медики заинтересовались возможностью вылечить девочку и заявили, что смогут это сделать, используя другую технологию, которая, по их словам, "позволяет провести исцеление в более короткие сроки и с меньшим количеством инвазивных вмешательств".

Было заявлено, что для достижения результата краснодарским врачам понадобится 12-18 месяцев, и за это время Луне Феннер будет проведено шесть-восемь операций. На данный момент медикам пока удается четко выполнять обещанное, а само излечение проходит по намеченному плану.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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