Если вы не были в Белграде, этот город вас удивит.

Белград отражает теплый дух гостеприимства Сербии, но со своим чувством стиля. Миодраг Попович. Наслаждайтесь видом из Белградской крепости; пройдитесь по улице Князя Михайлова; побалуйте себя в одном из ресторанов с домашней кухней, винами и музыкой, которая, несомненно, заставит вас танцевать. Наслаждайтесь реками, парками, музеями, театрами... И обязательно попробуйте блюда национальной кухни в сопровождении живой музыки и ритма города, дух которого всегда бодрствует. * Туристическая организация Белграда www.tob.rs