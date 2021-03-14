Сербия
15.03.2021 19:26

Сербия: Теплый дух гостеприимства

Текст: Миодраг Попович (генеральный директор Туристической организации Белграда)
Если вы не были в Белграде, этот город вас удивит.

Белград отражает теплый дух гостеприимства Сербии, но со своим чувством стиля.

Миодраг Попович.

Наслаждайтесь видом из Белградской крепости; пройдитесь по улице Князя Михайлова; побалуйте себя в одном из ресторанов с домашней кухней, винами и музыкой, которая, несомненно, заставит вас танцевать. Наслаждайтесь реками, парками, музеями, театрами... И обязательно попробуйте блюда национальной кухни в сопровождении живой музыки и ритма города, дух которого всегда бодрствует.

* Туристическая организация Белграда www.tob.rs

Другие материалы проекта
Сербия создала безопасную среду для туристов с помощью Clean&Safe

Отдых на любой вкус

Сербия создала безопасную среду для туристов с помощью Clean&Safe

Сербии есть что предложить туристам в любое время года

К летнему сезону готовы!

Сербии есть что предложить туристам в любое время года

"Колыбель" европейской культуры возникла на территории Сербии

Увидеть, узнать, испытать

"Колыбель" европейской культуры возникла на территории Сербии

Белград способен удивить сочетанием старины и современной динамики

Белград гостям рад

Белград способен удивить сочетанием старины и современной динамики

Программа сертификации HORES объединяет безопасные отели и рестораны

Деловая ассоциация гостиничного хозяйства Сербии

Программа сертификации HORES объединяет безопасные отели и рестораны

Спа-курорты и первозданная красота природы Воеводины впечатлят любого

В центре Европы, в центре событий

Спа-курорты и первозданная красота природы Воеводины впечатлят любого

На главную
© 1998-2021 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»