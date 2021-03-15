До пандемии COVID-19 Россия входила в пятерку стран, откуда в Сербию приезжает больше всего туристов.

В 2019 году поток российских туристов вырос на 58 процентов по сравнению с 2018 годом. Сейчас, несмотря на спад на 60 процентов (что, конечно, связано с пандемией), российские туристы, остающиеся в стране с ночевкой, занимают по количеству третье место. Это говорит о том, как важны для нашей страны гости из России.

Мы в Национальной туристической организации всегда помним о важности местного туризма и продвигаем наши направления внутри страны, и это оказалось ключевым фактором выживания отрасли в период пандемии. Теперь, ожидая окончания кризиса, мы с нетерпением ждем возможности снова принимать иностранных туристов в еще больших количествах, предоставляя упрощенный въезд в страну: для пересечения границы не нужны ПЦР-тесты, но мы создаем безопасную среду, полностью следуя предписаниям ВОЗ. Кроме того, мы создали свою программу Clean&Safe, в рамках которой в отелях, объектах размещения и ресторанах введены дополнительные меры по поддержанию гигиены и безопасности.

Мария Лабович, директор национальной туристической организации Сербии: Мы приглашаем россиян открыть для себя нашу гостеприимную страну. Мы тепло примем вас, и вы сможете насладиться нашей культурой, историей, природой и кухней, ощутите настоящее сербское гостеприимство

Все наши достопримечательности открыты для посещения. Сербия богата термальными источниками, и мы предлагаем широкий выбор возможностей для оздоровительного и медицинского туризма в центрах мирового класса. Наша столица Белград - многонациональный город с богатой культурой, множеством развлечений, обилием ресторанов и магазинов, который прекрасно подходит как для туризма, так и для деловых поездок. У российских туристов есть уникальная возможность познакомиться в Сербии с собственным наследием: русские архитекторы Роман Верховской, Василий Баумгартнер и Николай Краснов сыграли ключевую роль в создании нового облика Белграда. Тем, кто интересуется православием или историей вообще, мы рекомендуем посетить наши монастыри. Некоторые из них входят в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Из Москвы и Санкт-Петербурга в Белград ежедневно совершается до пяти рейсов, и мы активно работаем над улучшением связей с Россией, участвуя в двух крупнейших туристических ярмарках, организовывая шоу и презентации в России и сотрудничая с российскими авиакомпаниями и туроператорами.