У Сербии богатая история, включая события в конце 1990-х годов. И в результате из стран, на которые распалась бывшая Югославия, наша республика позже всех начала развивать туристическую и гостиничную отрасли.

Огромная работа на национальном и региональных уровнях принесла свои плоды, и до пандемии COVID-19 несколько лет подряд туристическая отрасль Сербии била рекорды. Отдых "дома" стал довольно популярен: так, в 2019 году 60 процентов поездок по стране с ночевками совершили наши туристы.

Как и в любой другой стране, в Сербии 2020 год был сложным для туристической отрасли, но усилия министерства по продвижению местного туризма и финансовая помощь, которую мы оказали отелям, ресторанам, туроператорам и другим игрокам рынка, помогла поддержать бизнес в отрасли. И теперь мы полностью готовы к летнему сезону 2021 года.

Наши границы открыты, и мы сосредоточились на повышении привлекательности страны для иностранных туристов. В этом году мы инвестируем 500 миллионов сербских динаров (100 RSD эквивалентны примерно 76 RUB) в проекты по развитию инфраструктуры с акцентом на спа и сельские местности для семейного и экотуризма.

Возможности для инвестиций есть также в регионе "Нижний Дунай", где сейчас в рамках проекта по культурно-историческому туризму, который финансирует ЕС, строится информационно-туристический центр и идет реставрация древнего дворца Галерия "Гамзиград-Ромулиана". Еще 100 миллионов RSD будет вложено в обучение персонала, чтобы поднять качество обслуживания на максимально возможный уровень.

Татьяна Матич, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии: Мы очень рады, что у нас с Россией общее культурное наследие. Наши границы открыты, и мы с нетерпением ждем возможности принять дорогих русских друзей, чтобы они могли увидеть Сербию, открыть для себя Сербию и почувствовать Сербию. Приезжайте к нам!

Туристическое предложение Сербии очень разнообразно: горнолыжные курорты, спа-зоны, небольшие деревни, где можно ощутить настоящее сербское гостеприимство и насладиться кухней и активным отдыхом на природе, оживленные города - наша столица Белград, соседний Нови-Сад, культурные и исторические достопримечательности, внесенные в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и т.д.

Все это делает Сербию круглогодичным туристическим направлением. Поэтому неважно, в какое время года вы к нам приедете - Сербии всегда будет что вам предложить!