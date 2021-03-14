Культура

Чтобы понять европейскую и мировую духовность и культуру, необходимо познать богатое культурное наследие Сербии. Следы доисторической культуры можно найти на стоянке Лепенски-Вир, которое возникло около 7000 года до н.э. и известно, как "колыбель Европы".

Сербия находилась на границе Римской империи, и на ее землях проходили сражения, которые были важны для расширения и укрепления империи. Об этом свидетельствуют многочисленные фрагменты городов и дорог, построенных за время шестивекового римского владычества, а также тот факт, что 16 римских императоров родились на территории современной Сербии. Древнеримские памятники Сербии входят в программу Совета Европы "Культурные маршруты", а останки грандиозного дворца Галерия "Гамзиград-Ромулиана" включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Духовная и культурная жизнь средневековой Сербии вращалась вокруг Церкви, и потому многие православные монастыри - одни из самых важных памятников той эпохи. Монастыри Стари-Рас Сопочаны, Студеница и группа монастырей в Косово и Метохии попали в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Природа

Сербская природа предлагает гостям отдых на любой вкус. Здесь можно получить удовольствие от пеших прогулок по лугам или совершить восхождение на холмы, насладиться свежим воздухом и любоваться невероятными пейзажами.

Горы Сербии, покрытые густыми лесами и изумрудно-зелеными лугами, быстрые реки и озера с кристально чистой водой - идеальное место для отдыха в любое время года. Если вы любите экстрим, то необузданные реки, текущие сквозь крутые каньоны, идеально подходят для рафтинга или плавания на каяке. По широким спокойным рекам можно отправиться в круиз на лодке или поучаствовать в регате под теплым солнцем.

Завершить путешествие можно восхождением на вершину горы. В теплые месяцы можно покататься по склонам на велосипеде или полетать на параплане, спустившись с вершины на сочные луга. Зимой - проехать по крутым заснеженным склонам на лыжах или сноуборде.

Наслаждаясь природой, гости также смогут узнать больше о флоре, фауне и биоразнообразии Сербии.

Кухня

Сербия - настоящий рай для гурманов. Аппетитные супы и бульоны, овощные и мясные блюда и выпечка, десерты, перед которыми невозможно устоять, ждут вас в ресторанах по всей стране.

Большое влияние на сербскую кухню оказали соседние балканские и другие европейские народы, и потому она богата и разнообразна.

На севере страны любят блюда из теста, например хлеб и макароны, в центральной Сербии едят пироги из теста фило и жареную свинину, на западе предпочитают солонину и блюда из баранины, а на востоке - сваренную в молоке баранину, поленту и пастушьи пироги. На юге на столы ставят жареное мясо с гарниром из местных овощей, а в Косово и Метохии едят суп бунгур, бирьяни и блюда из баранины. Для большего удовольствия сочетайте деликатесы с превосходными местными винами или ракией, попробуйте свежие соки и утолите жажду местной минеральной водой.

СПА

Сегодня сербские спа стали туристическими центрами, которые могут удовлетворить запросы путешественников всех возрастов, тут вы найдете все для отдыха души и тела. Теперь здесь созданы условия, которые позволяют не только наслаждаться дарами природы, но и приезжать в любое время года. Обычно спа находятся в долинах и бассейнах рек и на склонах холмов и гор и неизменно окружены растительностью, приглашая гостей провести здесь несколько незабываемых дней.

Города

Сербские города обладают уникальной атмосферой, побуждая возвращаться сюда снова и снова. Прогуляйтесь по улицам, посетите парки и скверы, перекусите в местном ресторане или повеселитесь в одном из клубов или в традиционных сербских кофейнях… Все, что нужно сделать, - выбрать город, который привлекает вас больше всего, и приготовиться к настоящему приключению. Оживленные крупные города, где кипит жизнь, предлагают много возможностей для отдыха и развлечений, а также часто принимают крупные спортивные и культурные мероприятия, которые привлекают в Сербию весь мир.

www.serbia.travel/ru