Воеводина относится к Центральной Европе как по природным границам (геолокации), так и по духу.

Край охватывает юго-восточную и нижнюю части обширного Паннонского бассейна и северные части Республики Сербия. Этот край в основном низменный и равнинный, за исключением двух низкогорных оазисов.

Если вас интересует первозданная красота природы и незабываемые пейзажи, то Воеводина - это место, которое вам необходимо посетить. Воспользуйтесь возможностью увидеть Национальный парк Фрушка-гора: колеблющаяся гора Паннония, которая хранит множество сюрпризов, - это среда обитания редких растений и животных. Здесь каждый год в июне очаровывает посетителей цветением и ароматом самая большая в Европе липовая роща.

Современный образ жизни становится все более стремительным и напряженным, поэтому релаксация и забота о здоровье становится необходимостью, особенно под бдительным наблюдением квалифицированных специалистов в одном из спа-курортов с лечебной минеральной водой. Назовем только несколько из них: Баня Канижа в Канжиже, Баня Палич, Баня Юнакович возле Апатина, Баня Врдник в Врднике и Баня Русанда возле Миленцы.

Густые леса Фрушка-горы лишь окаймляют колокольни православных монастырей. Монастыри построены в необычном сочетании византийского стиля и барокко. Из первоначальных 35 монастырей, построенных в XVI-XVII веках, в окрестностях Фрушка-горы сохранились только 16 (Беочин, Велика Ремета, Врдник - Раваница, Гргетег, Дивша, Новый Язак, Крушедол, Кувеждин, Мала Ремета, Ново Хопово, Петковица, Привина Глава, Раковац, Старо Хопово, Бешеново и Шишатовац). Те, кто интересуется культурой и искусством, наверняка отметят самобытную архитектуру и живопись в этих священных сооружениях.

А местные фермы предложат гостям понять традиционный уклад жизни сербских крестьян. Сербское слово, обозначающее ферму, - "салас" (на венгерском языке "саллас") - в Воеводине и Венгрии относится к сельской жизни в этих районах в восемнадцатом и девятнадцатом веках, когда работа велась за пределами деревень, в поле. А ферма была одновременно домом и местом работы, местом для пикника и местом для отдыха.

Большинство традиционных ферм находились в окрестностях Суботицы, Сомбора, Ценежа, недалеко от Нови-Сада, а некоторые располагались в районе Баната и Срема. Наиболее известны и популярны для посещения у туристов фермы Майкин, Елен и Джорджевич на Паличе, Рокин в Хайдуково, Бркин в Ценее, Волич, Митин и 137, Цвежин в Бегеке, Дида Хорняков и Нас салас в Градине возле Сомбора, Перков в Нерадине, Стойшич в Беске и т д. Туристы, посещающие фермы в Воеводине, наслаждаются вкусом праздничных воскресных обедов, обедов "Бачка", пасты с картофелем и маком, картофельного пирога, тушеного перца, жаркого, сливовых пельменей, штруделя и др.

Если вы гурман и ищете для пробы великолепные блюда местной кухни, не надейтесь на рестораны в крупных городах. Деревни - подходящее место для гастрономического туризма. Сербская кухня крайне разнообразна, за один прием пищи здесь можно ощутить также влияние венгерской, немецкой и словацкой, шокацкой кухни. Супы, овощи, перец, рагу из свинины, гуляш и многие другие блюда, которые едят ложкой, "неизбежны" в каждом меню.

Воеводина - идеальное место и для любителей вина. Край разделен на три виноградных региона: Срем с виноградниками Фрушка-Гора, Суботица - регион Хоргош с виноградниками Палич, Хоргош и Банат, с двумя подобластями - Южный Банат (виноградники Вршац, Бела Црква и Делиблато) и Северни Банат (виноградники Банат-Потисье и Кикинда).

Если вам посчастливилось побывать в винных погребах Сремски-Карловци, не упустите возможность попробовать знаменитый Бермет. Бермет - вкуснейший десертный напиток. Его основа - красное или белое столовое вино с добавлением чуть ли не двадцати различных натуральных добавок, с ароматизаторами и винным дистиллятом, что дает 18 процентов алкоголя. Созданное таким образом десертное вино обладает соблазнительным ароматом и еще в XIX веке приобрело большую популярность во всей Австро-Венгрии, Германии и даже Франции. Легенда гласит, что бутылки Бермет из Карловци были в винной карте затонувшего Титаника.

Так что добро пожаловать в Воеводину! И приятного аппетита!

* Туристическая организация Воеводина

Facebook: @tovojvodine

Instagram: @vojvodina.travel