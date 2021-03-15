Деловая ассоциация гостиничного хозяйства Сербии (HORES) основана в 1932 году в Белграде.

Георги Генов.

Всего в Сербии 402 отеля разных категорий, и в Ассоциацию входят 252 из них (совокупное количество номеров - 13 705).

В HORES входят также 204 ресторана. Программа сертификации HORES под названием Clean and Safe позволила выделить отели и рестораны, где соблюдаются все санитарные нормы. На данный момент 130 отелей и 204 ресторана в самых привлекательных туристических местах прошли сертификацию.

Кроме того, HORES обеспечила обучение 7000 работников гостиничной и ресторанной отрасли.

HORES рекомендует туроператорам и туристам выбирать отели и рестораны, получившие сертификат Clean and Safe.