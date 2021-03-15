Сербия
15.03.2021 19:26

Деловая ассоциация гостиничного хозяйства Сербии

Текст: Георги Генов (директор Деловой ассоциации гостиничного хозяйства Сербии)
Деловая ассоциация гостиничного хозяйства Сербии (HORES) основана в 1932 году в Белграде.
Георги Генов.

Всего в Сербии 402 отеля разных категорий, и в Ассоциацию входят 252 из них (совокупное количество номеров - 13 705).

В HORES входят также 204 ресторана. Программа сертификации HORES под названием Clean and Safe позволила выделить отели и рестораны, где соблюдаются все санитарные нормы. На данный момент 130 отелей и 204 ресторана в самых привлекательных туристических местах прошли сертификацию.

Кроме того, HORES обеспечила обучение 7000 работников гостиничной и ресторанной отрасли.

HORES рекомендует туроператорам и туристам выбирать отели и рестораны, получившие сертификат Clean and Safe.

Другие материалы проекта
Сербия создала безопасную среду для туристов с помощью Clean&Safe

Отдых на любой вкус

Сербия создала безопасную среду для туристов с помощью Clean&Safe

Сербии есть что предложить туристам в любое время года

К летнему сезону готовы!

Сербии есть что предложить туристам в любое время года

"Колыбель" европейской культуры возникла на территории Сербии

Увидеть, узнать, испытать

"Колыбель" европейской культуры возникла на территории Сербии

Белград способен удивить сочетанием старины и современной динамики

Белград гостям рад

Белград способен удивить сочетанием старины и современной динамики

Белград покажет туристам сочетание стиля и гостеприимства

Сербия: Теплый дух гостеприимства

Белград покажет туристам сочетание стиля и гостеприимства

Спа-курорты и первозданная красота природы Воеводины впечатлят любого

В центре Европы, в центре событий

Спа-курорты и первозданная красота природы Воеводины впечатлят любого

На главную
© 1998-2021 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»