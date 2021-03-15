Всего в Сербии 402 отеля разных категорий, и в Ассоциацию входят 252 из них (совокупное количество номеров - 13 705).
В HORES входят также 204 ресторана. Программа сертификации HORES под названием Clean and Safe позволила выделить отели и рестораны, где соблюдаются все санитарные нормы. На данный момент 130 отелей и 204 ресторана в самых привлекательных туристических местах прошли сертификацию.
Кроме того, HORES обеспечила обучение 7000 работников гостиничной и ресторанной отрасли.
HORES рекомендует туроператорам и туристам выбирать отели и рестораны, получившие сертификат Clean and Safe.