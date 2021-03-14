Столица Сербии Белград, гордо названный "Городом культуры", "Городом вдохновения", "Городом спорта и фестивалей", быстро развивается и меняется, сочетая традиции с культурой, архитектурой и духом современного города.

Во многих смыслах Белград - уникальное место в Европе.

Это модный динамичный город с идеальным соотношением цены и качества, где расположены такие популярные достопримечательности, как Белградская крепость - старейший культурный и исторический памятник, Скадарлия - богемный квартал в центре города, улица Князя Михайлова, Старый и Новый Королевский дворец, здание парламента, храм Святого Саввы и многое другое.

В центральной части города вашему взору открываются одни из самых узнаваемых достопримечательностей страны: от площади Республики вдоль улицы Князя Михайлова до Белградской крепости, где захватывает дух при виде слияния Дуная и Савы.

Великолепный храм Святого Саввы возвышается в изысканном районе Вракара, район Дорчол является одним из старейших сохранившихся районов Белграда и известен своей аутентичностью, а Савамала представляет городской квартал и центр современного искусства и дизайна. Переходя мост через Саву, попадаешь в совершенно другой мир Нового Белграда и Земуна.

Две реки, Сава и Дунай, протекают через несколько европейских стран и сливаются в точке, где и был основан Белград. Место слияния этих двух рек - одно из самых привлекательных в городе. В непосредственной близости от стрелки находится Белградская крепость, рядом также остров Велико-Ратно, настоящий оазис в самом сердце современного города. Белград является отправной точкой для знакомства с сербскими монастырями, винодельнями, фермерскими ресторанами, этнодеревнями, спа, заповедниками, природными красотами и археологическими памятниками.

Белград, один из старейших европейских городов с богатым культурным и историческим наследием, насчитывающим более 5000 лет, дорожит своей историей, достопримечательностями, знаменитыми местами и с нетерпением ждет возможности принять путешественников со всего мира.