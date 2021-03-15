Курорт Врнячка Баня - крупнейший и самый известный курорт в Сербии, который традиционно был привлекательным местом для расслабленного отдыха.

Курорт расположен в центральной части Сербии, примерно в 200 км к югу от Белграда. Климат здесь умеренно-континентальный. Окружающие местечко горы влияют на микроклимат курорта Врнячка, делая его очень приятным. Лето умеренно теплое с прохладными утром и вечером, а зима снежная, без резких заморозков. Средняя годовая температура составляет +10,5, а летом +20° C.

Курорт Врнячка имеет давние традиции лечебных процедур. Римляне построили свой оздоровительный курорт на горячем минеральном источнике Врньци ранее IV века, о чем свидетельствуют археологические находки: древний бассейн, старинный источник и большое количество монет, найденных в этом источнике. Для лечения и восстановления сюда приходили в основном легионеры Флавиана V и Клавдия VII, а также аристократия.

Здесь находятся 7 известных источников минеральных вод. "Горячая вода" - старейший источник, который был известен еще в доисторический период. Также есть "Слатинская вода", "Снежник", "Езерская вода". Стоит отметить, что все минеральные воды следует употреблять только после консультации с врачом.

Начать прогулку по курорту следует с "Моста любви", пройдя через обширный и богатый флорой парк Врнячки. Променады простираются здесь вдоль небольшой речки Врнячка и почти по всей своей длине (около 2 километров) засажены липами.

Курорт Врнячка предлагает одновременное размещение более 15 000 мест, некоторые из которых находятся в гостиницах, пансионатах и жилых комплексах. На курорте Врнячка есть много отелей высокого класса, предлагающих спа и оздоровительные центры, крытые бассейны, конференц-залы и спортивные сооружения.

Множество очень привлекательных мест в окрестностях курорта Врнячка предлагают возможность насладиться красотой многочисленных монастырей, старых церквей и крепостей, культурных и исторических памятников, площадок для пикников в горах, чудесных рек, пьянящих красотой виноградников. Гора Гоч богата пышной растительностью. Это идеальное место для пеших прогулок, сбора диких фруктов, ягод и трав и пикников у обильных горных источников. Вы можете купить сыр и каймак (особый сербский молочный сыр-крем) и отведать домашние блюда. Особое впечатление на вас произведут многочисленные пруды с форелью, где вы можете насладиться вкусной едой прямо на месте, опробовав местное барбекю на лоне природы.

За последние несколько лет Врнячка Баня стала местом проведения различных концертных мероприятий. На сцене курорта Врнячка выступало множество звезд мировой эстрады. Здесь проводится множество фестивалей народной, эстрадной и классической музыки, так что каждый может найти что-то для себя. Крупнейшим туристическим событием в Сербии и изюминкой сезонных мероприятий является карнавал. Это мероприятие собирает более 300 тысяч посетителей. В течение недели в июле курорт Врнячка превращается в сцену, на которой проходят маскарады, проводятся фестивали, концерты, спектакли и спортивные мероприятия.

Туристическая организация Врнячка Баня

Врнячка, 25

36 210, Врнячка Баня, Сербия

Tel.: + 381 36 611 105 /+ 381 36 621 900

E-mail: office@vrnjackabanja.co.rs

www.vrnjackabanja.co.rs/en/