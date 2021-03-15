Провести отпуск мечты на горных курортах Сербии? Это без проблем могут сделать как любители приключений и спорта, так и те, кто хочет просто отдохнуть от каждодневных забот на природе.

Горы Сербии, покрытые густыми лесами и изумрудно-зелеными лугами, с быстрыми реками и озерами с кристально-чистой водой - идеальное место для отдыха в любое время года. Зимой многочисленные горнолыжные трассы, оборудованные современными подъемниками, предлагают широкие возможности для поклонников лыж и сноубордов.

Летом можно выбрать благоустроенные пешеходные тропы или велосипедные маршруты, верховую езду и полеты на параплане, подвижные игры.

В горах можно обнаружить тысячи видов растений и уникальных животных, некоторые из которых находятся под угрозой вымирания в Европе и в мире. Вместе они образуют уникальную экосистему, которая восхищает туристов.

Кроме того, горы изобилуют культурными и историческими памятниками разных эпох: от античности до нашего времени. Все это позволит получить уникальные впечатления, стимулирующие разум и тренирующие тело. В горах Сербии расположены одни из самых роскошных горнолыжных курортов.

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