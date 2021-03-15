Отель расположен в самом сердце Копаоника, самого известного горнолыжного курорта Сербии.

Прямой выход к горнолыжным трассам, 116 изысканных и уютных номеров в горном стиле, более 1000 квадратных метров чистого удовольствия в роскошном оздоровительном Spa & Wellness center, открытый бассейн с подогревом и захватывающим видом Фитнес - центр. Избранные гастрономические блюда региональной и интернациональной кухни в современной интерпретации. Ресторан итальянской кухни La Pista, лобби - бар с балконом, игровая комната, кинозал, детская игровая комната, пункт продажи горнолыжных абонементов, гараж и парковка.

https://www.gorskihotel.com/gorski/en/