Grand Hotel & Spa - один из лучших отелей в Сербии.

На протяжении десятилетий его название - синоним роскоши и высочайшего уровня обслуживания на Копаонике.

Эксклюзивное расположение (ски-ин/ски-аут) в сердце гор и шаговой доступности от снежных трасс сочетается с полным комфортом 191 номера "люкс" и апартаментов, первоклассными ресторанами, превосходным спа- и оздоровительным центром и панорамным бассейном под открытым небом с видом на пик Панчича.

И все это - лишь несколько причин, почему Grand Hotel - идеальный выбор для тех, кто хочет вместе с семьей получить аутентичные впечатления на солнечной горе.

www.mkresort.com/grand/en/