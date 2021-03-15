Сербия
15.03.2021 19:14

Грандиозные впечатления Копаоника

Grand Hotel & Spa - один из лучших отелей в Сербии.

На протяжении десятилетий его название - синоним роскоши и высочайшего уровня обслуживания на Копаонике.
Златибор знаменит спа-курортами и маршрутами для активного отдыха

Эксклюзивное расположение (ски-ин/ски-аут) в сердце гор и шаговой доступности от снежных трасс сочетается с полным комфортом 191 номера "люкс" и апартаментов, первоклассными ресторанами, превосходным спа- и оздоровительным центром и панорамным бассейном под открытым небом с видом на пик Панчича.

И все это - лишь несколько причин, почему Grand Hotel - идеальный выбор для тех, кто хочет вместе с семьей получить аутентичные впечатления на солнечной горе.

www.mkresort.com/grand/en/

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