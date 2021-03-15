Сербия
15.03.2021 19:24

Приключение в Нише

Ниш отличается близостью к прекрасной природе, здесь можно заняться треккингом на горе Суве, рафтингом - на реке Нишаве, полетать на параплане над Нишавской долиной и ущельем Сичево, исследовать множество пещер (некоторые более 6 км в длину), взобраться на скалы в ущелье Елашница и попробовать вкуснейшие блюда сербской кухни.

Кроме того, мы приглашаем вас познакомиться с героическим прошлым нашего города, его крепостями и памятниками самых разных эпох. Некоторые из них - к примеру, башня Челе-Кула - уникальны.

Интересный факт - в Нише родился Константин Великий, первый римский император-христианин.

Драгана Сотировски, мэр Ниша:

Ниш, третий по величине город Сербии. Тут есть международный аэропорт, конгресс-центр и проводится знаменитый джазовый фестиваль NiSville Jazz Festival. Наш город популярен среди тех, кто любит приключения.

www.visitnis.org

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