Ниш отличается близостью к прекрасной природе, здесь можно заняться треккингом на горе Суве, рафтингом - на реке Нишаве, полетать на параплане над Нишавской долиной и ущельем Сичево, исследовать множество пещер (некоторые более 6 км в длину), взобраться на скалы в ущелье Елашница и попробовать вкуснейшие блюда сербской кухни.

Кроме того, мы приглашаем вас познакомиться с героическим прошлым нашего города, его крепостями и памятниками самых разных эпох. Некоторые из них - к примеру, башня Челе-Кула - уникальны. Интересный факт - в Нише родился Константин Великий, первый римский император-христианин. Драгана Сотировски, мэр Ниша: Ниш, третий по величине город Сербии. Тут есть международный аэропорт, конгресс-центр и проводится знаменитый джазовый фестиваль NiSville Jazz Festival. Наш город популярен среди тех, кто любит приключения. www.visitnis.org