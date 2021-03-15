Кроме того, мы приглашаем вас познакомиться с героическим прошлым нашего города, его крепостями и памятниками самых разных эпох. Некоторые из них - к примеру, башня Челе-Кула - уникальны.
Интересный факт - в Нише родился Константин Великий, первый римский император-христианин.
Драгана Сотировски, мэр Ниша:
Ниш, третий по величине город Сербии. Тут есть международный аэропорт, конгресс-центр и проводится знаменитый джазовый фестиваль NiSville Jazz Festival. Наш город популярен среди тех, кто любит приключения.