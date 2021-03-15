Второй по величине город Сербии и столица автономного края Воеводина - Нови-Сад - это город музеев, галерей и музыкального фестиваля EXIT, который получил множество наград и завоевал широкое международное признание.

Материальное и нематериальное культурное наследие, созданное в течение последних трех столетий, представляет собой основу интерактивной сети научных и культурных учреждений, которая превращает современный Нови-Сад в пространство пересечения культур и разнообразных самобытностей.

В дополнение к традиционной культуре здесь в последнее время появляются программы и проводятся мероприятия, принадлежащие к новой культурной матрице - те, которые принимают более авангардные и альтернативные формы. На протяжении десятилетий центром их притяжения был Культурный центр студентов в так называемом "Китайском квартале". Возникшая здесь новая творческая энергия способствовала развитию идей и мероприятий, которые завоевали титулы Молодежной столицы Европы 2019 года и Культурной столицы Европы 2022 года.

Фото: Aleksandar Milutinovic

Нови-Сад также привлекает посетителей своей опрятностью и уютным расположением рядом с Петроварадинской крепостью, множеством языков, на которых говорят его жители, и ритмом, отличным от торопливого и хаотичного пульса городского сообщества. Старый город богат зданиями в стиле барокко, неоренессанса, классицизма и баухауса, он также предлагает места для пикника, сохранившиеся экосистемы и комплекс православных монастырей, расположенных на территории старейшего национального парка в Сербии - национального парка Фрушка-Гора. Агроусадьбы (фермерские дома), рыбные рестораны (чарды) и винные маршруты на окраине Нови-Сада дарят посетителям возможность ощутить все богатство гастрономии и сельских обычаев.

Нови-Сад - это город, который предлагает своим гостям невероятно богатые впечатления как в центре, так и на окраинах и в окрестностях. Каждый турист в соответствии со своими предпочтениями может получить уникальные ощущения, изучая все этапы и "слои" прошлого и настоящего Нови-Сада.

Нови-Сад, стоящий на Дунае, - это город с европейской историей и традициями и балканским гостеприимством. Все это создает незабываемые впечатления.

https://novisad.travel/en/tourist-atractions/

Нови-Сад - культурная столица Европы 2022

В 2022 году Нови-Сад станет культурной столицей Европы вместе с Каунасом (Литва) и Эшем (Люксембург). Официальная церемония открытия титульного года состоится 13 января 2022 года. Программа проекта "Нови-Сад 2022 - культурная столица Европы" строится на концепции "4 новых моста". В рамках проекта четыре программных моста ("Любовь", "Надежда", "Свобода" и "Радуга") будут использоваться для объединения людей, программ и мест, которые имеют большое значение для культурной самобытности города.

Фото: Aleksandar Milutinovic

Нови-Сад удивит гостей уникальным сочетанием множества архитектурных стилей, отмеченного православными, католическими и протестантскими церквями и синагогами, зданиями в стиле барокко, неоренессанса, классицизма и баухауса, а также более поздними сооружениями, возведенными в современном стиле. Следы бурной истории и симбиоза множества культур, которые сменяли друг друга и переплетались, можно найти в музеях и галереях. Наиболее значимыми из них являются Городской музей Нови-Сада (главное здание находится в Петроварадинской крепости), Музей Воеводины с Музеем присоединения Воеводины к Сербии, Музей современного искусства Воеводины, Галерея Матицы Сербской, Мемориальная коллекция Павла Белянского, Галерея изящных искусств - Собрание фонда Райко Мамузича, Ателье 61 (одна из пяти крупнейших мастерских в Европе для производства крупноформатных гобеленов), и др.

https://novisad.travel/en/cultural-institutions/

Петроварадинская крепость

Петроварадинская крепость была построена в период с 1692 по 1780 год по системе маркиза Себастьяна де Вобана. Она занимает площадь 112 га. Крепость разделена на Верхний и Нижний форты. В Верхнем форте доминирует Часовая башня, которая славится своими уникальными часами, на которых большая стрелка показывает часы, а маленькая - минуты. Достопримечательность Петроварадинской крепости - подземные военные туннели, которые представляют собой четырехэтажную коммуникационно-оборонительную систему протяженностью 16 км, из которых около 1 км открыто для посещения. У подножия крепости находится римско-католическая церковь Св. Георгия с монастырем, построенным в стиле барокко в период с 1701 по 1714 год. Это одна из крупнейших и хорошо сохранившихся крепостей с неформальной колонией художников и одной из пяти крупнейших мастерских в Европ по производству крупноформатных гобеленов. Здесь также находится множество ресторанов, где можно хорошо пообедать.

Фото: Aleksandar Milutinovic

https://novisad.travel/ru/petrovaradin-fortress/

Нови-Сад - город фестивалей и музыки

В городе и его окрестностях проводится более двухсот фестивалей и мероприятий. Среди них заметно выделяется Фестиваль EXIT. EXIT - это многократно отмеченный наградами летний музыкальный фестиваль, который ежегодно проводится в Петроварадинской крепости с 2000 года. Многие считают его лучшим фестивалем в мире. В конкурсе лучших фестивалей за пределами Великобритании в рамках UK Festival Awards в ноябре 2013 года EXIT был удостоен самой важной награды European Festival Award, что помогло ему попасть в десятку лучших европейских фестивалей.

https://novisad.travel/en/calendar-of-events/

Национальный парк Фрушка-гора

С незапамятных времен область Фрушка-Гора была заселена многими народами. Многонациональное население, проживающее здесь сегодня, хранит историческую память о своем происхождении, традиционных ценностях, богатом народном наследии, литературе, музыке и стихах местных общин, а также о образе жизни.

Фото: Dragan Kurucic

Все это дарит огромные возможности для развития туризма. Шестнадцать сербских православных монастырей составляют богатое культурное наследие Фрушка-Горы. Богатство природы, животный и растительный мир, термальные источники, курорты и озера составляют хорошую основу для туризма, а также для простого отдыха и пикников на природе. Фрушка-Гора - это родина хороших вин, таких как Бермет, Франковка, Рислинг, Португизер, Аугсбург и др.

Фото: Dragan Kurucic

https://novisad.travel/ru/fruska-gora-2/

Сремски-Карловци

Небольшое историческое местечко Сремски-Карловци недалеко от Нови-Сада занимает исключительное место в истории сербов. Этот старинный городок был центром сербской митрополии и местом, где была основана вторая православная семинария в мире, а также Гимназия Сремски-Карловци, первая гимназия в сербской культуре. Город известен благодаря своим памятникам культуры и учреждениям, основанным в основном в XVIII-XIX веках, среди которых можно выделить Патриарший дворец, приходскую церковь и Часовню мира.

Фото: Aleksandar Milutinovic

https://novisad.travel/en/sremski-karlovci/

Агроусадьбы "Салаш", рыбные рестораны и гастрономия

Нови-Сад всегда был местом, где еда в изобилии, порции щедрые, а есть принято медленно. Агроусадьбы "салаши", рестораны "чарда" и винные тропы предоставляют туристам возможность ощутить все богатство гастрономии и сельских обычаев, раствориться в атмосфере праздника с традиционными и веселыми сельскими гуляниями. В атмосфере, типичной для сельских домов Воеводины, в тени фруктовых садов, с традиционной едой и хорошими винами гости смогут хотя бы на мгновение остановить время и полностью насладиться отдыхом.

Фото: Bojan Hohnjec

https://novisad.travel/en/gastronomy/

Туристическая организация города Нови-Сад