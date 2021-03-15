Отель Fontana - единственный отель во Врнячка Баня на пересечении любви и природы.

С одной стороны отеля находится пейзажный парк, который простирается более чем на 60 га, а с другой (всего в 68 шагах) - знаменитый "Мост Любви" и набережная.

Благодаря более чем 55-летним традициям, на протяжении многих лет он остается любимым местом многих гостей.

В 2019 году отель полностью отремонтировали, и сегодня его номерной составляют 212 жилых единиц - 176 номеров и 36 номеров-люкс.

Отель Fontana имеет четыре звезды и приспособлен для семейного отдыха. Кроме того, мы гордимся своим персоналом, чья предупредительность и доброта производят особое впечатление, которое мы и стремимся оставить.

Секрет нашего продолжительного успеха - превосходные условия и идеальное обслуживание. Начните день со свежей прессы и утреннего кофе или свежего фруктового коктейля в современном лобби-баре или на открытой террасе под пение птиц.

В распоряжении наших гостей - современный оздоровительный центр площадью более 1000 м2 с тремя бассейнами, соляной комнатой, джакузи, хаммамо, тепидарием, саунами и массажным кабинетом. Профессиональные мастера и качественные массажные масла заставят вас почувствовать, будто вы родились заново. В отеле Fontana есть также спортзал и фитнес-центр.

По пожеланиям гостей мы организовываем корпоративные и частные мероприятия. Только скажите - и наша команда воплотит ваши идеи в реальность и создаст незабываемое событие. Конференц-зал площадью более 500 м2 подойдет для деловых встреч, конференций и семинаров, и его легко приспособить для организации разнообразных мероприятий.

Приезжая во Врнячка Баня, вы сочетаете приятное с полезным, а останавливаясь в отеле Fontana - приобретаете неизгладимые впечатления.

Сербия, Врнячка Баня, Кара Душана 2

www.fontanavrnjackabanja.com

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