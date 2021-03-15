Сербия
15.03.2021 19:17

Отель Pegaz: Воссоединитесь со своим внутренним миром

Курортный отель Pegaz Holiday Resort в одном из самых популярных мест Сербии - Врнячка Баня - это один из первых отелей в Сербии, спроектированный и работающий в соответствии с принципами движения slowliving.

В Pegaz есть всё от уникальной концепции до хорошо продуманных программ Slowellness: бассейн, шесть видов саун, комната отдыха и разнообразные массажные и косметические процедуры.
Tonanti предлагает отдых класса люкс в сердце Королевских SPA Сербии

Наши гости могут насладиться местной едой и напитками в окружении уникальной архитектуры и исключительной обстановке.

Каждая деталь, каждый предмет мебели, каждый элемент дизайна тщательно отобран, чтобы вы могли получить аутентичные slowliving-впечатления.

Воссоединитесь со своей природой в Pegaz Holiday Resort.

www.hotelpegaz.com

recepcija@hotelpegaz.com

FB @PegazHolidayResort

Instagram @pegazholidayresort

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