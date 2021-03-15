В Pegaz есть всё от уникальной концепции до хорошо продуманных программ Slowellness: бассейн, шесть видов саун, комната отдыха и разнообразные массажные и косметические процедуры.
Наши гости могут насладиться местной едой и напитками в окружении уникальной архитектуры и исключительной обстановке.
Каждая деталь, каждый предмет мебели, каждый элемент дизайна тщательно отобран, чтобы вы могли получить аутентичные slowliving-впечатления.
Воссоединитесь со своей природой в Pegaz Holiday Resort.
recepcija@hotelpegaz.com
Instagram @pegazholidayresort