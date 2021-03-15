Известный на весь мир культовый глобальный гостиничный бренд Viceroy Hotels & Resorts выбрал в качестве своего второго горнолыжного курорта и первого объекта недвижимости в Европе крупнейшее и самое популярное горнолыжное местечко Сербии - Копаоник.

Тем самым отельеры отметили перспективный туристический потенциал Сербии и укрепили дальновидную философию бренда по освоению аутентичного и культурно богатого направления.

Итак, знакомьтесь: Viceroy Kopaonik. Этот роскошный горный курорт с прямым доступом к лыжным склонам добавит гламурного колорита Западного побережья подножию снежных вершин в одном из самых красивых национальных парков Сербии.

В рамках коллекции Viceroy Icon Collection - воплощения чистой подлинной роскоши - Viceroy Kopaonik предлагает 119 номеров, которые являются одними из самых престижных на курорте. Здесь каждый найдет желаемое в зависимости от запросов и бюджета: от стандартных номеров с кроватью размера king-size до номеров с двуспальной кроватью размера queen-size, джуниор-люксов до люксов с одной и двумя спальнями, включая пентхаус с двумя спальнями с собственной кухней, обеденной зоной и собственным лифтом. Viceroy Kopaonik спроектирован так, чтобы предложить приватную и теплую атмосферу, которую после активного зимнего отдыха или долгого летнего дня хочет получить каждый.

Горан Ковачевич.

Горан Ковачевич, генеральный директор Viceroy Kopaonik, Сербия: Бренд Viceroy с гордостью представляет Копаоник, сербскую "Гору Солнца", в качестве нашего второго горного курорта. С нетерпением ждем, когда гости познакомятся с богатой историей и культурой региона и насладятся безграничной красотой этого национального парка. Обилие снега и солнца делают Копаоник идеальным местом для отдыха в любое время года. Ну а Viceroy будет встречать гостей аутентичными впечатлениями и интуитивно понятным обслуживанием и внесет свой вклад в развитие Копаоника и Сербии как регионального и международного туристического направления.

Вдохновленные атмосферой гор и местной кулинарией гости могут рассчитывать на изысканные блюда интернациональной и сербской кухни - от неформальной трапезы в Pique Ski Bar до изысканной кухни в фирменном ресторане Mountain Kitchen со свежими и экологически чистыми продуктами, которыми славятся Копаоник и вся Сербия. Или можно просто насладиться глотком кофе, травяного чая или другого фирменного напитка, листая тщательно подобранные книги в гостиничной библиотеке.

Spa by Viceroy - единственный роскошный спа-центр с полным спектром услуг на Копаонике - станет настоящим горным заповедником. Здесь гости могут воспользоваться возможностью расслабиться, насладиться косметическими процедурами и процедурами с использованием органических, натуральных местных косметических средств. Гости также могут посетить лаундж для медитативной релаксации с крытым оздоровительным бассейном, фитнес-центром, работающим по системе "все включено", и открытыми бассейнами, а также гидромассажными ваннами с видом на невероятный горный пейзаж.

Деловые мероприятия в Копаонике теперь стали намного престижнее благодаря эксклюзивным услугам и исключительным удобствам для корпоративных путешественников, включая полный спектр бизнес-услуг и живописные яркие залы для встреч, конференций и мероприятий.

Viceroy Hotels & Resorts привлекает путешественников уникальным аутентичным опытом, сочетающем провокационный дизайн с интуитивно понятным сервисом.

* По всем вопросам бронирования обращайтесь: vks.reservations@viceroyhotelsandresorts.com