О крепости

Главной знаменитостью города Нови-Сад является Петроварадинская крепость.

"Гибралтар на Дунае" - одно из наиболее сохранившихся фортификационных сооружений в Европе и представляет прекрасный пример военной архитектуры. Форт был построен между 1692 и 1780 годами и покрывает поверхность 112 га, имеет 10 въездных ворот, 12 000 отверстий для стрелков и площадки для 400 пушек. Сейчас здесь располагаются около ста художественных студий, есть также рестораны, кафе, музеи и галереи. Крепость Петроварадин - место, где проходит фестиваль EXIT, один из самых известных музыкальных фестивалей в Европе.

Фото: Dragan Kurucic

Нижний форт

Нижняя часть Петроварадинской крепости, которая в восемнадцатом веке сформировалась в военно-жилой комплекс с многочисленными площадями, зданиями, монастырем, а также массивными воротами и бастионами, имеющими оборонительный характер.

Фото: Dragan Kurucic

Нижний форт оформлен в соответствии с принципами военно-барочной архитектуры, и есть несколько очень важных исторических объектов. Первый - монументальный континент, состоящий из бывшего иезуитского монастыря и римско-католической приходской церкви Св. Георгия, построенной в стиле барокко. Затем есть Сербская православная церковь Св. Апостола Павла, а также одно из самых важных зданий крепости - Белградские ворота.

Фото: Aleksandar Milutinovic

Верхний форт

На площадке Верхнего Форта доминирует Часовая башня, которая, помимо своего внешнего вида, также интересна тем, что большая стрелка здесь показывает часы, а малая минуты. Часы известны также как "Пьяные часы", потому что опаздывают зимой в холодную погоду, а в летнее и жаркое время спешат. Часы заводятся ежедневно вручную.

Музей города

Рекомендуем посетить Музей города Нови-Сад на верхнем плато крепости. В главном здании Музея - Топовнячи - посетители могут увидеть две постоянные экспозиции: "Петроварадинская крепость в прошлом" и "Нови-Сад" с XVIII по XX век". Кроме того, в сопровождении экскурсоводов Музея города Нови-Сад, гости могут осмотреть Подземные военные галереи.

Фото: Dragan Kurucic

Планетарий

На Петроварадинской крепости расположена Астрономическая обсерватория города Нови-Сад с Планетарием. Научную и образовательную деятельность Обсерватории и Планетария осуществляет Астрономическое общество Нови-Сад, которое организует для зрителей аудиовизуальные классы астрономии. Дополнительную информацию посетители могут получить на странице www.adnos.org.

Подземные военные галереи

Четырехуровневая система связи и обороны, общей длиной более 16 км, является уникальной достопримечательностью крепости. Построение этой сложной системы было завершено в 1783 году. Часть коридоров, помещений для различного назначения, боевые линии с местами для пушек и системами для минирования длиной около 1 км, доступна для посетителей в сопровождении экскурсоводов Музея города Нови-Сад. Отличие этой сложной системы - минные поля, вторые по величине после Антверпена, крупнейшей в то время минной системы в мире. Билеты на вход в галереи можно приобрести в Музее города Нови-Сада.

Фото: Franja Bezdan

Aтeлье 61

"Aтелье 61" основано в 1961 году как мастерская для производства крупноформатных художественных гобеленов и является одной из немногих и редких мастерских такого типа в мире. Назначение и главная цель "Ателье 61" - сохранить традицию изготовления ручных тканых изделий.

Фото: Dragan Kurucic

Художественный круг

На территории крепости, и особенно вдоль бастиона императрицы Марии Терезы, живет и работает более сотни художников, собравшихся в уникальной ассоциации. Ассоциацию художников Петроварадинской крепости "Художественный круг" составляют художники, студии которых открыты для посетителей. Это неформально крупнейшая постоянная художественная колония в мире, открытая в течение всего года.

Фото: Dragan Kurucic

Фестиваль EXIT

Каждый год в июле на Петроварадинской крепости проводится фестиваль EXIT, где собираются крупнейшие звезды мировой музыкальной сцены. EXIT - многопрофильный музыкальный фестиваль, который получил различные фестивальные отличия, а с 2018 года официально носит титул лучшего европейского музыкального фестиваля.

Фото: Aleksandar Milutinovic

Рестораны

Посетителей крепости ожидает богатое предложение многочисленных кафе и ресторанов. Большинство ресторанных объектов расположены в непосредственной близости от Офицерского павильона и эксклюзивной "Террасы" крепости, откуда открывается уникальный вид на реку Дунай и город Нови-Сад.

Фото: Aleksandar Milutinovic

Туристическая организация города Нови-Сад

www.novisad.travel