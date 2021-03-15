Сербия
15.03.2021 19:22

Ражань нашла свою нишу

Община Ражань расположена всего в 50 километрах от международного аэропорта Ниш, что, безусловно, является одним из важных козырей для привлечения туристов со всего мира.

Это одно из экологически чистых местечек Сербии. Гостям общины скучать не придется. Перво-наперво в Ражани необходимо посетить монастырь Св. Романа, который ведет свою историю с IX века.

Фото: Aleksandar Milutinovic
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Необычная винодельня "Бокал вина и история" (Glass of Wine and Story) предлагает дегустации органического вина.

Гости могут попробовать себя в гончарном деле и при помощи технологии, которой уже несколько веков, изготовить крепулю - глиняную сковороду для выпекания хлеба. Главной изюминкой местного фольклора являются выступления музыкантов-дудочников. Их непременно надо увидеть туристу.

Добро пожаловать в Ражань! Наслаждайтесь отдыхом!

*Туристическая организация муниципалитета Ражань:

Телефон: + 381 64 886 77 77

E-mail: turistickaorg.razanj@gmail.com

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