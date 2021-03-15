Это одно из экологически чистых местечек Сербии. Гостям общины скучать не придется. Перво-наперво в Ражани необходимо посетить монастырь Св. Романа, который ведет свою историю с IX века.
Необычная винодельня "Бокал вина и история" (Glass of Wine and Story) предлагает дегустации органического вина.
Гости могут попробовать себя в гончарном деле и при помощи технологии, которой уже несколько веков, изготовить крепулю - глиняную сковороду для выпекания хлеба. Главной изюминкой местного фольклора являются выступления музыкантов-дудочников. Их непременно надо увидеть туристу.
Добро пожаловать в Ражань! Наслаждайтесь отдыхом!
*Туристическая организация муниципалитета Ражань:
Телефон: + 381 64 886 77 77
E-mail: turistickaorg.razanj@gmail.com