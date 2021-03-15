Копаоник - крупнейший горный массив Сербии, расположенный в 270 км к югу от Белграда. Его самая высокая точка - пик Панчича (2017 м над уровнем моря).

Благодаря развитой туристической инфраструктуре с отелями и сопутствующими удобствами, лыжным трассам и идеальному климату Копаоник - одно из самых популярных мест для отдыха в любое время года. Все трассы (около 62 км) соединены фуникулерами и подъемниками, которые могут перевозить более 34 тысяч человек в час. Для любителей ночного катания есть освещенные трассы "Pančic 4b", "Malo jezero" и "Karaman greben". Оборудование для создания искусственного снега захватывает 97 процентов склонов курорта. Для маленьких и начинающих лыжников есть три "лыжных детских сада". В горнолыжном центре также есть современный сноупарк.

Кроме многочисленных летних видов спорта и другого досуга (хайкинг, подъемы по панорамной канатной дороге на пик Панчича, экстремальные аттракционы - родельбан, зиплайн, тюбинг, картинг, - парк приключений, образовательные программы и обучающие курсы) туристам предоставляется возможность насладиться природными красотами Копаоника. Любители экстрима могут также попробовать парапланеризм, горный велосипед, езду по пересеченной местности, альпинизм и стрельбу из лука. На Копаонике проводится множество культурных и спортивных мероприятий - "Лето на Копаонике" (Kopaonik Summer), "Черничные дни" (Blueberry Days), велосипедные гонки и соревнования по трейлраннингу и парапланеризму, "Дни порчини" (Porcini Days), гонка вездеходов (Serbian Trophy).

На Копаонике находится множество оздоровительных центров, магазинов и первоклассных ресторанов и кафе.

Недалеко от Копаоника - город Йошаничка-Баня с термальными источниками с температурой 77 °C и культурные и исторические памятники (монастыри Градац, Кончул, Стара и Нова Павлица).

www.lovekopaonik.com

www.raskaturizam.rs

FB: @turisticka.organizacija.raska

Instagram: @lovekopaonik