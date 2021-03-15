В сербском районе Ябланица расположился небольшой городок Лебане, одно из излюбленных мест для посещения туристов. Многие знают Лебане как родину перца, айвара (овощная икра) и спрже (жареное мясо).

Но не только гастрономическими изысками славится Лебане: во времена Римской империи в VI веке здесь родился святой император Юстиниан I. И сербские гиды с удовольствием покажут гостям археологические раскопки Юстиниана Примы и Национальный музей Лесковаца. А после обзорных экскурсий туристы отведают шашлык Лесковац, другие местные блюда, домашний бренди. Размещение в отеле "Теодора" гарантирует путешественникам удобство и комфорт. Любителей активного отдыха ждет горный природный парк Радан, где проложены 17 пешеходных и велосипедных маршрутов. А в Сияринска Баня туристы смогут насладиться теплом уникального на Балканах гейзера и напиться лечебной минеральной воды из 18 различных источников.

* Туристическая организация муниципалитета Лебане

Телефоны: +381 16 847160; +381 66 8881803

E-mail: tolebane@gmail.com

Facebook: @lebaneturizam

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