Если вы хотите роскошно отдохнуть в Врнячка Бане, то пятизвездочный отель Tonanti к вашим услугам.

Независимо от того, остановились ли Вы в нашем отеле для отдыха, релаксации и новых впечатлений, это бизнес-поездка, участие в конференции или путешествие для целей личного роста - мы сделаем все, чтобы вам было комфортно и вы чувствовали заботу, как дома.

В отеле 146 номеров, оборудованных по самому последнему слову техники, обеспечивая максимальное удобство и уют.

Спа и оздоровительный центр площадью более 1740 м2 включает открытый и закрытый бассейны, финскую сауну, биосауну, инфракрасную сауну, соляную комнату, комнату отдыха с тепидарием и зоной для массажа.

Кроме того есть тренажерный зал, обеспеченный новейшим оборудованием.

Особенное внимание мы уделяем детям. У нас две комнаты для игр и аниматоры, которые ежедневно проводят развлекательные и обучающие программы.

В отеле два ресторана: пансион и с обслуживанием по меню, который является единственным ресторан в Сербии, удостоенном награды Top Italian Chef Award.

Отель "Тонанти" - Ваш дом вдали от дома!

Svetog Save 2, Vrnjacka Banja, Serbia

www.hoteltonanti.rs

Тел.: +38166050000