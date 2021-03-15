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15.03.2021 17:22
Рубрика: Общество

У иностранцев вырос спрос на медуслуги в России

Текст: Елена Манукиян
Более 2 млн иностранцев получили медицинскую помощь в России в 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. Это в четыре раза превышает запланированные показатели нацпроекта "Здравоохранение", рассказала "Российской газете" руководитель коммуникационного сопровождения нацпроекта "Здравоохранение" АНО "Национальные приоритеты" Наталия Дарбинян.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Южном Урале бизнес придумал, как развивать медицинский туризм

Граждане из других государств стали чаще лечиться в России из-за ее успехов в борьбе с коронавирусом, считают в Координирующем центре по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг". Как отмечает его руководитель Сабина Грин, за прошлый год спрос на въездной медицинский туризм в нашей стране вырос в три раза, что хорошо видно по посещаемости портала russiamedtravel.ru. По ее словам, в 2021 году объем экспорта медуслуг может вырасти до 348 млн долларов США. "Эти средства пойдут на дополнительное переоснащение российских больниц и поликлиник", - сказала она.

Так, например, в медучреждения Татарстана в 2020 году обратились более 33 тысяч иностранных граждан из 111 стран, наибольшим спросом среди них пользовалась медуслуги по дерматовенерологии, инфекционным болезням, психиатрии, акушерству и гинекологии, онкологии, фтизиатрии и терапии. Более 150 иностранных пациентов с августа по декабрь 2020 года прошли лечение в Свердловском онкологическом диспансере, в который к опытным уральским онкологам для получения второго мнения их направили свои врачи. В медучреждениях Санкт-Петербурга помощь в течение года получили более 96 тысяч медицинских туристов, в основном по таким направлениям, как акушерство и гинекология, вспомогательные репродуктивные технологии, диагностические исследования, стоматология, терапия, педиатрия, офтальмология, онкология, ортопедия, пластическая хирургия.

Востребованными в России среди иностранцев оказались также медицинская реабилитация, программы диагностики одного дня, а также медуслуги, которые оказываются в условиях стационара с круглосуточным пребыванием.

В Мурманской области получил развитие медицинский туризм

Преимущественно лечиться в нашу страну приезжали граждане государств СНГ, в числе которых Узбекистан, Таджикистан, Украина, Киргизия, Азербайджан. Достаточно много медицинских туристов было из Китая. Реже за медицинской помощью в Россию обращались жители Европы, США, Африки, Ближнего Востока, Японии.

В 2021 году медицинскую помощь в России смогут получить не менее 828 тысяч иностранных граждан, следует из паспорта нацпроекта. В АНО "Национальный приоритеты" сообщили, что в его реализации сегодня участвуют 63 российские медицинские организации, большинство из которых находятся на территории Татарстана. К середине февраля они приняли уже более 2 тысяч иностранных медицинских туристов.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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